Bude z neho ďalší významný kajúcnik? Marian Kočner sa rozhodol prehovoriť! Spolupracuje s políciou

Antedatovanie televíznych zmeniek, korupcia, zasahovanie do nezávislosti súdov, obžaloba pre objednávku vraždu novinára Kuciaka či prokurátorov - to je len zlomok z obvinení, ktorým čelí Marian Kočner. Ten si kedysi myslel, že je nedotknuteľný, no nakoniec skončil za mrežami, kde si odpykáva 19-ročný trest odňatia slobody. No vyzerá to tak, že aj kedysi vplyvný muž, sa teraz rozhodol spolupracovať s vyšetrovateľmi aspoň v niektorých prípadoch.

Kočner bol trestne stíhaný aj za zločin zasahovania do nezávislosti súdu. Uplatiť mal niekoľkých sudcov, medzi nimi bola aj Kočnerova "opička" Monika Jankovská. Tú zadržali v rámci akcie Búrka. No úplatok 300-tisíc eur za to, že rozhodne podľa želania Kočnera, mal dať aj sudcovi Vladimírovi Sklenkovi. Ten bol vtedy podpredsedom Okresného súdu Bratislava I a z titulu svojej funkcie mal pôsobiť na zákonné sudkyne v konaniach, aby rozhodli v prospech žalovaného.

Spolupracuje s vyšetrovateľmi

Práve v tomto prípade sa Marian Kočner rozhodol spolupracovať s vyšetrovateľmi. Ide o skutok, ktorý sa stal ešte v roku 2016. Na súde sa vtedy prejednávali žaloby, ktoré spochybňovali privatizáciu ružomberských papierní. Ústrednou postavou týchto sporov bol ružomberský podnikateľ a multimilionár Milan Fiľo. Tomu žaloby veľmi znepríjemňovali život a aj keď sa netýkali priamo Mariana Kočnera, on sa o ne veľmi zaujímal.

Už v čase, keď uzreli svetlo sveta tisícky správ, ktoré si Kočner vymieňal s rôznymi ľuďmi prostredníctvom aplikácie Threema, bolo známe, že kontroverznému podnikateľovi tento spor neušiel. Písal si o ňom aj s konkurzným právnikom Zoroslavom Kollárom. Fiľo vtedy poprel akúkoľvek intervenciu Kočnera v jeho prospech, pravdou však je, že súdy vyhrával jeden za druhým.

Podľa uznesenia nitrianskeho vyšetrovateľa z konca februára 2023 Kočnera vylúčili z trestného stíhania v tejto veci, a to práve preto, že v rámci inej trestnej veci vystupuje v postavení svedka a "vyjadril ochotu objasniť skutky, ktoré sú predmetom aj tohto trestné stíhania, ako aj iné skutky, ktoré sú predmetom trestných stíhaní vedených v pracovnej skupine HMLA". Pracovný im HMLA realizoval v marci 2020 akciu Búrka, pri ktorej zadržali viacero sudcov, medzi nimi práve aj Sklenku či Jankovskú.