Nezdvíhajte tieto čísla! Polícia upozorňuje, že ide o podvodníkov

BRATISLAVA - Polícia SR upozorňuje na podvodné telefonáty z čísiel, ktoré pripomínajú slovenské. Majú však o číslicu menej. Volajúci má hovoriť po anglicky a vydávať sa za pracovníka Úradu vlády SR alebo policajta. Polícia na to upozornila na profile na sociálnej sieti, kde sa venuje hoaxom a podvodom.

"Ide o prebiehajúce útoky formou takzvaného vishingu telefónnych čísiel - to je podvodný postup s využitím telefonického rozhovoru, pomocou ktorého sa útočník snaží od volaného získať citlivé údaje - osobné údaje, prístupové heslá do internetbankingu, prístupové heslá do emailového klienta, čísla platobných kariet a podobne, " priblížila.

POZOR PODVODNÉ ČÍSLA, KTORÉ SA TVÁRIA, ŽE SÚ SLOVENSKÉ, ALE CHÝBA IM JEDNO ČÍSIELKO❌ Viacerí z vás nám píšete, že vám... Posted by Hoaxy a podvody - Polícia SR on Sunday, March 19, 2023

Ak už hovor zdvihnete, okmažite ho zrušte

Policajti podvodné telefonáty zaznamenali napríklad z čísiel, +421 918 998 63, +421 915 992 63, +421 918 998 69, +421 918 992 27, +421 915 881 43 či +421 915 830 98. Taktiež by malo ísť aj o čísla +421 911 022 51, +421 944 577 35, +421 915 384 68 či +421 915 393 15. Polícia odporúča takéto hovory zrušiť. Apeluje tiež na ľudí, aby neposkytovali osobné, autorizačné či finančné informácie neznámym osobám vydávajúcim sa za zamestnancov rôznych inštitúcii telefonicky, elektronickou poštou alebo ich zadaním na neznáme internetové stránky.