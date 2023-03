Poslanci sa vrátia do lavíc opäť v utorok: Venovať sa budú týmto témam

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa vrátia do lavíc opäť v utorok (21. 3.) o 9.00 h. V úvode dňa by sa mali venovať vládnej novele školského zákona. Návrh ráta so zavedením právneho nároku na prijatie v materskej škole. Uľahčiť by mohla sprístupnenie právneho nároku najmä deťom z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Novelou sa majú plniť aj niektoré ciele plánu obnovy.