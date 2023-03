Ministerstvo životného prostredia reaguje na rozhodnutie výboru NR SR k spaľovacím motorom: Je podľa nich neuvážené

BRATISLAVA - Stredajšie rozhodnutie Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti vylučuje akýkoľvek kompromis v otázke predaja spaľovacích motorov. V reakcii na uznesenie výboru to uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Rezort považuje rozhodnutie poslancov zaviazať dočasne povereného ministra životného prostredia Jána Budaja, aby v Bruseli hlasoval proti zákazu spaľovacích motorov po roku 2035, za neuvážené, ale rešpektuje ho.

"V schválenom uznesení poslanci bez odbornej diskusie, konzultácií a bez prítomnosti zástupcov automobilového priemyslu zásadne zmenili stanovisko Slovenska k otázke zákazu predaja nových automobilov so spaľovacím motorom po roku 2035," upozornilo MŽP. Rozhodnutie poslancov podľa rezortu vylučuje priestor pre akýkoľvek kompromis v tejto otázke.

Podľa uznesenia by sa Slovensko malo pridať k blokujúcej menšine členských krajín EÚ, ako Nemecko, Poľsko, Taliansko a Česko, požadujúcej dodatočné zábezpeky predovšetkým v oblasti špeciálneho postavenia syntetických palív. Rezort životného prostredia zdôraznil, že poslanci uznesením ukladajú povinnosť hlasovať proti úplnému zákazu uvádzania nových spaľovacích motorov po roku 2035, a to aj v situácii, keď by sa Slovensku a ostatným štátom blokujúcej menšiny vyšlo v ústrety v otázke syntetických palív alebo technologickej neutrality.

MŽP chce v nasledujúcich dňoch o tejto téme opäť otvoriť diskusie

"Takýto postoj by nevyslal dobrý politický signál o Slovensku ako o dôveryhodnom a predvídateľnom európskom partnerovi a môže byť prekvapivý aj pre súčasných alebo potenciálnych investorov v oblasti automobilového priemyslu," upozornilo ministerstvo. MŽP chce v nasledujúcich dňoch o tejto téme opäť otvoriť diskusie za účasti poslancov, ale aj zástupcov automobilového priemyslu. "Je naším spoločným záujmom, aby bola finálna pozícia Slovenska čo najvýhodnejšia pre občanov Slovenska, ochranu životného prostredia a rovnako tak pre sektor priemyslu produkujúci 13 % HDP Slovenskej republiky," dodalo MŽP.