Habánik zo Smeru upozornil na nesúlad poslaneckej a vládnej novely školského zákona

Zdroj: TASR - Michal Svítok

BRATISLAVA - Ak by sa schválila poslanecká novela školského zákona týkajúca sa telesnej výchovy, došlo by k nesúladu so zámerom vládnej novely a z nej plynúcich kurikulárnych a obsahových zmien. Upozornil na to opozičný poslanec Jozef Habánik (Smer-SD) počas diskusie v pléne Národnej rady (NR) SR. Zámer poslaneckej novely mať viac hodín telesnej výchovy ocenil, vie si predstaviť aj prípadné zmeny a precizovanie v druhom čítaní.