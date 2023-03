Základné školy nie sú pripravené na navýšenie hodín telesnej výchovy: V tomto je najväčší problém nového návrhu zákona!

Z prieskumu vyplynulo, že aj keď vyučovanie telesnej a športovej výchovy na školách patrí do podpory zdravého životného štýlu obyvateľstva, takmer polovica škôl nemá vlastnú telocvičňu, pätina telocviční je v nevyhovujúcom stave a šesťdesiatsedem percent škôl nevíta navýšenie povinných hodín TŠV na úkor inej hodiny. Školám chýba aj dostatok kvalifikovaných učiteľov, a riaditelia škôl uvádzajú, že disponibilné hodiny, ktoré majú k dispozícii využívali doteraz na výučbu tých predmetov, ktoré boli potrebnejšie pre ich žiakov.

Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská potvrdzuje, že školy nie sú na navýšenie hodín telesnej výchovy vôbec pripravené. Na základe zistení Školskej štátnej inšpekcie je zverejnená dokonca aj petícia, v ktorej sa pedagógovia a verejnosť obracia na Národnú radu SR a žiada o zachovanie súčasného stavu vyučovania telesnej a športovej výchovy.

Bývalá riaditeľka Anna Chlupíková, autorka petície upriamuje pozornosť na fakt, že mnohí žiaci navštevujú športové krúžky mimo škôl, kde trénujú vo voľnom čase a dokonca denne. Preto považuje za vhodnejšie podporiť tieto športové organizácie, spolky a centrá voľného času, kde deti trávia čas pod vedením zodpovedných osôb.

„Aby bolo takéto opatrenie efektívne, museli by mať školy najmä dostatok učiteľov telesnej výchovy či vytvorené podmienky, napríklad vhodné telocvične a ďalšiu infraštruktúru. Realita je však taká, že ani to nezaručuje, že sa zvýšia výkonové štandardy pre vyučovanie telesnej výchovy. Jednoducho povedané, to, že či žiak urobí správne kotúľ vpred, nezodpovedá počtu hodín TŠV, ktoré absolvoval,“ povedala Dianovská.

K návrhu zákona sa vyjadril aj bývalý minister školstva Branislav Gröhling na sociálnej sieti.

Podľa inšpektorky navýšenie hodín telesnej výchovy dokonca nemusí ani zvýšiť pohybovú aktivitu detí, pretože športové návyky si deti musia aj udržať. "Jediným efektom by tak mohlo byť zbytočné zaťaženie škôl a pedagógov, strata profilácie škôl pre stratu disponibilných hodín. Niektoré školy sú dokonca nútené už dnes chodiť do mestskej športovej haly, alebo do inej telocvične, pretože vlastnú telocvičňu nemajú, pričom presun im uberá čas zo samotnej hodiny telesnej a športovej výchovy.Už dnes skoro polovica škôl učí na chodbách škôl alebo sa žiaci prechádzajú okolo školy, čo by bolo efektívnejšie v rámci iných predmetov, napríklad geografie alebo dejepisu. Pohyb má byť bežnou súčasťou vyučovania, čo deťom umožňuje chápať pohybové aktivity ako súčasť bežného života," dodáva. Ide najmä o menšie obce, ktorým chýba dostatok finančných prostriedkov na vybudovanie vlastných. Boli by tak odkázaní na financovanie telocvične z verejných zdrojov s minimálnou alebo žiadnou spoluúčasťou.

Oslovili sme aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré poskytlo svoje stanovisko. Minister školstva Ján Horecký povedal, že aj keď má rovnaký cieľ ako splnomocnenec návrhu na povinné tri hodiny telesnej výchovy poslanec Kučera, nepovažuje to za najlepšiu cestu. Aj keď si myslí aj na základe zisťovania, že deti sa menej hýbu, čo má vplyv na ich mentálne ale aj fyzické zdravie, skôr uprednostňuje reformnú cestu. Rešpektuje sťažené podmienky mnohých škôl, no zároveň si myslí, že aj tri hodiny pohybu sú málo a preto uprednostňuje pridanie pohybu do školského klubu detí, alebo vo forme obľúbených vychádzok v rámci prírodovedy či do voliteľných krúžkov skôr ako "natvrdo prikázať ďalšiu hodinu z disponibilných hodín".