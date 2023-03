Z exministra školstva boli v rokovacej sále všetci paf! Čo to má, preboha, na tej ruke?

Galéria fotiek (4) Exminister sa pochválil novým tetovaním.

Zdroj: NR SR, Instagram.com/branislavgrohling

BRATISLAVA - Bývalý minister školstva Branislav Gröhling (SaS) sa nikdy netajil svojím drsnejším vkusom. To sa týka aj tetovaní, ktoré ukrýva pod oblečením, no na stredajšej schôdzi parlamentu prekvapil všetkých naokolo, a to dokonca aj fotografa národnej rady. Ten sa totiž zameral na jeho pravú ruku. Čo to tam vlastne má?