Karas je v prípade nedohody s Lekárskym odborovým združením ochotný stiahnuť návrh novely Trestného zákona

Minister už informoval šéfa LOZ Petra Visolajského, že navrhované riešenie považuje za vecne aj právne neakceptovateľné. "Ak na plánovanom stretnutí nedôjde k inej rozumnej dohode, som pripravený tento materiál v záujme ochrany riadneho fungovania nemocníc stiahnuť," vyhlásil Karas.

archívne video Celkovo z plánu obnovy smerujú do súdnictva investície za 180 miliónov eur, tvrdí Karas

Rezort spravodlivosti navrhuje zaviesť nový trestný čin ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v novele Trestného zákona. Má spočívať v úmyselnom porušení povinnosti zabezpečiť dostatok zdravotníkov. Návrh vychádza z memoranda o zlepšení zdravotníctva medzi vládou SR a LOZ.

Heger požiadal Karasa, aby sa k návrhu novely tento týždeň stretol so zástupcami LOZ

Dočasne poverený premiér Eduard Heger požiadal Karasa, aby sa k návrhu novely tento týždeň stretol so zástupcami LOZ. Realita podľa neho ukázala, že zámer nie je vhodným riešením. Zámer okrem Hegera skritizovali aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, Karas, niektorí politici, viaceré nemocnice, právnici či Slovenská lekárska komora. Visolajský tvrdí, že zmena by priniesla zvýšenie bezpečnosti pacientov. Nepovedie to podľa neho k zatváraniu nevinných riaditeľov.