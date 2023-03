Fico má v tom jasno: Tomuto človeku ponúkne miesto na kandidátke! V diskusii vytiahol aj nahrávku, takto reagoval Heger

BRATISLAVA - Ak by policajný exprezident Tibor Gašpar prejavil záujem o spoluprácu so Smerom, predseda strany Robert Fico mu ponúkne miesto na kandidátke do septembrových predčasných volieb a rád by ho videl na zvoliteľnom mieste. Ešte sa však nedohodli.

K tomu, či by sa Gašpar vrátil aj na čelo polície a vymeníil Štefana Hamrana, sa Fico nevyjadril. "Bavíme sa o mimoriadne skúsenom človeku, ktorý sa vyzná v prostredí polície," poznamenal v diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Koľké miesto by Gašparovi ponúkli, tiež nekomentoval, no určite by išlo podľa neho o zvoliteľné miesto a ak sa rozhodne kandidovať, určite by bol súčasťou parlamentu.

Predseda Smeru je rovnako pripravený podporiť kandidatúru podpredsedu strany Roberta Kaliňáka. "Hovoríme o parlamente, lebo šanca, že Smer bude vo vláde, je 50:50," doplnil.

Demokrati rokujú aj s Remišovou, Korčok sa vyjadril jasne

Dočasne poverený premiér Eduard Heger, ktorý sa stal predsedom novej strany Demokrati, rokuje o predvolebnej spolupráci s ďalšími stredopravými stranami. Stretol sa aj s líderkou Za ľudí Veronikou Remišovou, ako aj Robertom Mistríkom. Bol by rád, keby sa k nim pridal aj bývalý minister zahraničia Ivan Korčok. "Vyjadril sa jasne, že sa do politiky nechce vrátiť," prezradil, že dostal košom.

Fico tiež v relácii skritizoval vládu, že nerobí nič proti zdražovaniu potravín. "Kým iné krajiny hľadajú riešenia ako zníženie DPH na potraviny na desať percent, vláda sa na to len pozerá," skonštatoval s tým, že 40 percent Slovákov žije od výplaty k výplate. Heger tvrdí, že ľuďom dávajú peniaze priamo do vrecka. Spomenul zvyšovanie dôchodkov či zavedenie rodičovského bonusu.

Fico púšťal nahrávky a bral si na pomoc Svätého Otca

Predseda Smeru Fico pustil v relácii 30-sekundovú nahrávku, ktorá podľa neho preukazuje manipuláciu s trestnými konaniami. Šéf operatívcov Národnej kriminálnej agentúry Ján Kaľavský na nej informuje o stretnutí s premiérom Hegerom v kancelárii Tiposu, kde mu mal ozrejmiť aj prácu polície.

Heger priznal, že sa s Kaľavským stretol, a potvrdil aj slová na nahrávke. Fica však obvinil z klamstva a manipulácie. "Pri vás je známe, že s nahrávkami manipulujete a zostriháte ich tak, aby to znelo vo váš prospech," podotkol. Zároveň vyzval Fica, aby povedal verejnosti, odkiaľ takéto nahrávky má.

Prišlo aj na tému migov pre Ukrajinu. Podľa Fica dnes nie je na Slovensku žiadny štátny orgán, ktorý by mohol prijať uznesenie o ich poslaní. "Mám informáciu, že začiatkom budúceho týždňa sa na schôdzi má schváliť uznesenie, ktoré legitimizuje vládu na to, aby mohla rozhodnúť a poslať uzemnené a dnes nepoužiteľné stíhačky na Ukrajinu," podotkol Heger s tým, že podľa neho má vláda legitimitu aj teraz. Smer za takéto uznesenie hlasovať nebude.

Fico zdôraznil, že ak bude Smer vo vláde, zastaví akékoľvek dodávky zbraní. "Pán Heger, vás už ani Svätý Otec nezaväzuje? On hovorí, že treba rokovať o mieri," obrátil sa na preméra. "Svätý Otec hovorí, že je úplne v poriadku pomáhať brániacej sa krajine, aj vojensky," zareagoval Heger.