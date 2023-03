Sme rodina a OĽANO v parlamente navrhujú, aby sa v prípade zmeny pohlavia nedalo zmeniť rodné číslo

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR zo Sme rodina a OĽANO navrhujú, aby sa v prípade zmeny pohlavia nedalo zmeniť rodné číslo. Má to byť možné len v prípade jeho nesprávneho určenia. Vyplýva to z novely zákona o rodnom čísle, ktorú predložili do parlamentu. Riaditeľ iniciatívy Inakosť Martin Macko reagoval, že novela by znemožnila právnu zmenu pohlavia. Hovorí o možnej protiústavnosti.

"Zmenou sa zabezpečuje, aby bolo možné zmeniť rodné číslo osoby pri nesprávne určenom pohlaví osoby na základe lekárskeho posudku, ktorý je potvrdením genetických výsledkov určenia skutočného biologického pohlavia," píše sa v návrhu novely. Predkladatelia vysvetlili, že doterajším úzom bola možnosť zmeny rodného čísla v prípade, že požadovaná zmena bola dokladovaná napríklad lekárskym posudkom, ktorý nebol bližšie špecifikovaný.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Po novom by sa malo jasne určiť, čo lekársky posudok dokladuje. "Teda, že zmena rodného čísla je možná v takom prípade, ak bol lekársky posudok vydaný na preukázanie originárne nesprávne určeného pohlavia, a teda na potvrdenie toho, že určené pohlavie nie je v súlade so skutočným genetickým pohlavím osoby," píše sa v dôvodovej správe. Poslanci argumentujú snahou o posilnenie právnej istoty prostredníctvom spresnenia nejednoznačnej legislatívy tak, aby sa v praxi zabezpečil ústavne konformný výklad pojmu pohlavie.

Transrodoví ľudia by boli nútení žiť s identitou a menom nezodpovedajúcimi ich rodu

Macko skonštatoval, že novelou by boli transrodoví ľudia nútení žiť s identitou a menom nezodpovedajúcimi ich rodu. Navrhovaná formulácia odvolávajúca sa na genetické pohlavie podľa neho nemá vo svete obdobu. Zdôraznil, že neodborne a hrubo zasahuje aj do života intersexuálnych ľudí.

Vysvetlil, že pri niektorých medicínskych stavoch spadajúcich pod intersexualitu sa pohlavná nejednoznačnosť prejavuje na genetickej úrovni. "Patrí sem aj syndróm rezistencie na testosterón, pri ktorom je osoba geneticky mužom, ale telo nereaguje na testosterón a vyvinie sa so ženskými znakmi. Takáto osoba sa sama stotožňuje so ženskou identitou a je aj spoločnosťou a štátom považovaná za ženu. Novela by ju úplne bezdôvodne nútila zmeniť meno a aj identitu na mužskú," priblížil.

Podotkol, že vzhľadom na zásah do základných práv transrodových a intersexuálnych ľudí je novela zjavne protiústavná. Pre jej prijatie nevidí oprávnený záujem. Spôsobilo by to podľa neho vyčlenenie Slovenska z rodiny demokratických krajín.