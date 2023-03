Smer vyzýva prezidentku, aby vysvetlila, ako bude zabezpečovať riadny chod vlády

BRATISLAVA - Strana Smer-SD vyzýva prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby vysvetlila, ako bude zabezpečovať riadny chod vlády. Kritizuje, že dočasne poverený premiér Eduard Heger a ďalší ministri už pôsobia v strane, ktorá neprešla voľbami. Líder strany Robert Fico to uviedol na utorkovej tlačovej konferencii.

"Dnes potrebujeme prezidentku, aby prevzala povinnosti a právomoci, ktoré má podľa Ústavy SR. Naďalej tvrdíme, že nikdy neboli tak splnené podmienky na zmenu termínu predčasných parlamentných volieb z 30. septembra na 1. júl, ako sa to stalo po tlačovej konferencii Hegera," povedal Fico. Chce tiež vedieť, ako to Čaputová vidí s funkčnosťou poverenej vlády. Hlava štátu by mohla podľa Fica úradnícku vládu vymenovať ešte tento týždeň. Smer je pripravený rokovať o podpore úradníckej vlády. Podmienkou je, aby boli predčasné voľby stanovené na prelome júna a júla.

Nová strana Demokrati, ktorej predsedom je Heger, vznikla podľa Fica na objednávku lídra OĽANO Igora Matoviča. "Rozhodol sa vyslať Hegera na misiu do iného rybníka, kde verí, že táto zlátanina naberie určité percentá a potom budú môcť vytvoriť koalíciu," skonštatoval.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/ Ramon Leško

Fico sa tiež pýta, či chce prezidentka spolupracovať s takými ľuďmi, ako sú dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď a šéf diplomacie Rastislav Káčer. "Tí sa včera naozaj vyznamenali na tom slávnom stretnutí," poznamenal predseda Smeru na margo ich vyjadrení v diskusii v Michalovciach. Verejnú debatu narušila skupina ľudí, ktorá nesúhlasila s ministrami v otázke pomoci Ukrajine. Káčer zdôraznil, že Slovensko je už roky terčom dezinformačnej vojny. Skupinu, ktorá narušila debatu, označil za agresívnu a za stádo paviánov.