Úradnícka vláda by nebola o nič efektívnejšia ako súčasný dočasne poverený kabinet, tvrdí politologička

Galéria fotiek (2) Marcel Klimek, Eduard Heger a Roman Mikulec

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Najväčším problémom z hľadiska legitimity nie je, v akej strane pôsobia súčasní členovia vlády, ale skôr to, že táto vláda prišla o dôveru Národnej rady (NR) SR. Pre TASR to skonštatovala politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Aneta Világi. Čo sa týka úradníckej vlády, ani z pohľadu efektivity by podľa nej zrejme nebola väčším prínosom než súčasný dočasne poverený kabinet. Zmysel by mala v prípade, ak by členovia dočasne poverenej vlády začali zneužívať svoje postavenie.