Parlament opäť zlyhal: Vďaka poslancom Národnej rady budú dôchodky nižšie! Penzistom ostali len oči pre plač

BRATISLAVA – Poslanci Národnej rady (NR) SR opäť väčšinovo zahlasovali a výsledkom je zníženie dôchodkov na budúci rok. Paradoxom je, že ak by nespravili nič, dôchodky by boli prirodzene vyššie. Nová valorizácia dôchodkov má teda za následok, že naproti 13-percentnému zvýšeniu sa dôchodcovia dočkajú len 11,6% navýšenia. Štát naproti tomu ušetrí desiatky miliónov eur.

Poslanci v pléne NRSR rozhodli a definitívnym výsledkom ich rozhodnutia budú nižšie dôchodky v budúcom roku. Štát by však mal ušetriť až desiatky miliónov eur, informuje Denník N. Parlament totiž predĺžil obdobie, za ktoré sa bude rátať priemerná inflácia, o ktorú sa dôchodky zvyšujú. Odhady však ukazujú, že inflácia bude v najbližšom období klesať. Pokles inflácie má za následok, že dôchodky budú od budúceho roka nižšie. Ak by sa v parlamente nič nezmenilo, dôchodky by sa od januára podľa rezortu práce navýšili o 13%. Podľa novej valorizácie však nakoniec dôjde len k 11,6% navýšeniu.

Dôchodky sa navýšia len o málo, štát však ušetrí milióny

Nová valorizácia dôchodkov má za následok aj šetrenie verejných financií. Kvôli nižšej inflácii by podľa odhadov rozpočtovej mohol štát tento rok ušetriť zhruba 100 miliónov €. Dôvodom vyššieho šetrenia by mali byť rozhodnutia strán Sme rodina, Hlas-SD a SaS. Novú formu valorizácie navrhla strana Hlas-SD potom, čo SaS presadila úpravy prerokovávanej valorizácie. Kameňom úrazu v neefektívnosti schválenej valorizácie mala byť práve strana Sme rodina. Poslanci Sme rodina za návrh zákona odmietli hlasovať v prípade, ak sa jeho účinnosť neodloží až na začiatok budúceho roka. Práve tento odklad má za následok zníženie hodnoty dôchodkov k budúcemu roku.

„Vďaka návrhu strany Hlas sa rozmrazia minimálne dôchodky a starobné dôchodky sa budú valorizovať dvakrát do roka,“ priblížil Erik Tomáš po schválení valorizácie. Zmeny sa mali na budúci rok odložiť na základe návrhu poslanca Petra Cmoreja (SaS). Pôvodný návrh strany Hlas-SD mal totiž výrazne zaťažiť rozpočet a v návrhu nebolo jasné ani jeho finančné krytie. Ak by pri zmene zákona došlo k platnosti už k minulému roku, dôchodky by sa k 1. januáru 2023 zvýšili o 12,9% namiesto aktuálnych 11,8%.

Pomoc prichádza neskoro, dnes už stráca význam

Podľa člena rozpočtovej rady Martina Šustera je návrh valorizácie dôchodkov zmenou, ktorá mala prísť už pred dvoma rokmi. „Keby sme mali možnosť mimoriadnej valorizácie v lete 2022 alebo prípadne aj v lete tohto roku, tak by to pomohlo zachovať kúpnu silu dôchodcom,“ komentuje. Návrh novej valorizácie má zároveň platiť až od roku 2024 čo bude mať podľa odhadov za následok pomalšiu valorizáciu dôchodkov v dôsledku znižovania inflácie. Podľa Šustera je schválenie novely paradoxom. „Pokladám však za veľmi zvláštne, že poslanci deklarujú, že chcú dôchodky zvyšovať lepšie, rýchlejšie, že chcú viac reagovať na infláciu. A to, čo nakoniec v parlamente schválili, tak nenapĺňa ich cieľ,“ dodal.