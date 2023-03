Známa firma zvažuje koniec výroby: O prácu môžu prísť desiatky ľudí v jednom z ekonomicky najslabších regiónov!

Spoločnosť informovala, že cieľom zrušenia prešovskej výroby je zaistenie konkurencieschopnosti v následku významného nárastu nákladov. Jedným z možných dôsledkov by bolo aj zatvorenie výrobného závodu Doma v Prešove. Spoločnosť ďalej informovala, že výrobu by mali zabezpečiť jej sesterské spoločnosti skupiny Orkla, pričom zvažujú aj zabezpečovanie prostredníctvo externých partnerov.

K prípadnému rozhodnutiu o uzatvorení prešovskej prevádzky by malo dôjsť v druhom štvrťroku 2023, kedy by mala spoločnosť Orkla vydať konečné rozhodnutie. V prípade uzatvorenia prevádzky by v Prešove prišlo o prácu celkovo až 52 zamestnancov.

Zdroj: Orkla Foods Slovensko

K zamestnancom sa plánujú postaviť férovo

„V týchto ťažkých časoch sa snažíme byť voči kolegom čo najotvorenejší. Preto už teraz informujeme našich kolegov o možných zmenách, aj keď ich ešte neschválilo vedenie skupiny Orkla. Ak sa tieto zmeny uskutočnia, vďaka kombinácii včasného oznámenia a odstupného budú mať zamestnanci na hľadanie novej práce k dispozícii najmenej šesť mesiacov,“ povedal Petr Novák, riaditeľ Orkla Foods Česko a Slovensko.

Zdroj: Archív I.V.

Zdroj: Archív I.V.

Spoločnosť potvrdila, že ak by k prepúšťaniu reálne došlo, zamestnanci môžu očakávať férové jednanie zo strany zamestnávateľa. Spoločnosť Orkla plánuje zamestnancom poskytnúť aj možnosť podpory pri hľadaní nového zamestnania, čí odporučenie zamestnancov možným zamestnávateľom v regióne.