Prezidentka považuje rozhodovanie o stíhačkách MiG-29 v parlamente za dobrý krok: Podľa Pellegriniho je to absolútne scestné

"Je to jedna z možností, pretože sme v situácii, keď parlament odobral legitimitu vláde, pretože jej vyslovil nedôveru a vláda sa rozhodla v tejto situácii požiadať parlament o vyjadrenie názoru, ktorý by v podstate túto legitimitu v istom zmysle nahradil," uviedla Čaputová. O poskytnutí stíhacích lietadiel MiG-29 Ukrajine by mala podľa vyjadrení dočasne povereného ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) rozhodovať uznesením Národná rada SR. Vláda má o téme rokovať až po schválení v parlamente.

VIDEO Naď po rokovaní vlády! Bezpečnostná rada diskutovala aj o MiG-och 29, ktoré by Slovensko chcelo poslať na Ukrajinu

Snaha prehodiť rozhodnutie o migoch na parlament je absolútne scestná

Snaha vlády prehodiť rozhodnutie o poskytnutí stíhačiek MiG-29 Ukrajine na parlament je absolútne scestná. Diskusia o tom, že by to mohli urobiť poslanci uznesením je absolútne nesprávna a nie je založená na žiadnom právnom základe. Uviedol to predseda mimoparlamentného Hlasu-SD, nezaradený poslanec Národnej rady SR Peter Pellegrini. Stanovisko poskytla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

"Vláda o takomto vážnom rozhodnutí nemôže rokovať, lebo už nemá mandát parlamentu a parlament to nemôže na seba prevziať, pretože mu to nedovoľuje ústava ani iné zákony tohto štátu," myslí si poslanec. Odvoláva sa na analýzu.