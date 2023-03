Hanba na sto rokov: Poslanec SaS nestačil vyvaľovať oči, pozrite, komu všetkému sa jeho kolega prihováral v pléne

BRATISLAVA - Nie je žiadnou novinkou, že v parlamente bývalú aj "osamelejšie dni", kedy v pléne rátate poslancov doslova na dvoch rukách. Tentokrát bola však situácia ešte horšia, keďže počas stredajšieho rána sa v poslaneckých laviciach nevyskytol takmer nikto! Všetko to dôsledne zachytil poslanec liberálov a šéf finančného výboru Marián Viskupič. Tento pohľad bol fakt žalostný a zahanbujúci. Chodia vôbec poslanci do práce?

Všetko sa to začalo už v spomínaný druhý rokovací deň 88. schôdze diskusiou o novele zákona o radiačnej ochrane. Aj verejnosť mohla k tejto téme vidieť rečniť na oficiálnej stránke Národnej rady SR poslanca Mareka Šefčíka z OĽaNO, no to ešte netušili, ako zúfalo situácia vyzerá v realite.

Poslanca v pléne nepočúval takmer nikto!

Bol to práve spomínaný Viskupič, ktorý ani na sociálnej sieti netajil svoje rozhorčenie a sklamanie z kolegov, ktorí sa na úvod schôdze úplne vykašľali a pred Šefčíkom zívalo doslova prázdne hľadisko, kde majú sedávať poslanci. Viskupič tak verejnosti odhalil situáciu "za parlamentnou kamerou", kde boli len prázdne stoličky.

"Toto som ešte nezažil. V pléne nesedí ani jeden poslanec. Prebieha rozprava a je tu len rečník, predkladateľ, predsedajúci a ja," povzdychol si poslanec za SaS.