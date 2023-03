Kríza stále bičuje slovenské domácnosti: Dlhodobo chudobní trpia najviac! Prezrádzajú šokujúce výsledky prieskumu

BRATISLAVA – Energetická a ekonomická kríza má už vyše roka výrazný dosah na naše domácnosti a nejedna rodina sa ocitla v situácii, v ktorej má hlboko do vrecka. Prieskum agentúry Focus realizovaný pre mBank však ukazuje, že skoro tretine Slovákov v priebehu minulého roka príjem ešte viac klesol. Naopak, prilepšiť si v poslednom roku dokázala len necelá pätina opýtaných.

Až 31% respondentov vo veku 18 až 60 rokov sa vlani ocitlo v bode, v ktorom ich príjem poklesol alebo oň úplne prišli. „Konkrétne 7% respondentov prišlo o celý alebo takmer celý príjem, 9% o jeho väčšinu a 15% uviedlo, že prišlo o menšiu časť svojho osobného mesačného príjmu,“ uvádza agentúra. Viac ako polovici Slovákov sa príjem v poslednom roku nezmenil (52%). Len 17% opýtaných v prieskume uviedlo, že počas minulého roka dosiahli dokonca vyšší príjem.

V kríze trpia tí najzraniteľnejší, aj dnes prichádzajú o príjem

Podľa prieskumu došlo k najvýraznejšiemu poklesu osobných mesačných príjmov práve u skupiny ľudí, ktorí pochádzajú z nízkopríjmových domácností. O celý svoj príjem prišlo až 37% respondentov, ktorí pochádzajú z domácností s čistým mesačným príjmom do 800€. „Aktuálna kríza najťažšie dopadá práve na tie domácnosti, ktoré mali už pred krízou hlbšie do vrecka. Častokrát ide o ľudí, ktorí majú nižšie vzdelanie a pracujú v menej kvalifikovaných profesiách, s čím súvisí aj ich nižší osobný príjem. Tieto domácnosti sa tak často dostávajú do kolotoča finančných problémov, z ktorého sa len ťažko dokážu bez pomoci dostať,“ tvrdí riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik.

Niekto musel začať šetriť, iní čerpajú úspory

Prieskum ukázal taktiež zvýšenú mieru šetrenia v domácnostiach. Takmer dve tretiny Slovákov mali za posledný rok zmeniť svojej finančné správanie – teda obmedzili svoje výdavky. Až 35% respondentov uviedlo, že v porovnaní so začiatkom minulého roka začali míňať menej peňazí. Sporiť si pre prípad potreby začalo 18% opýtaných, a naopak svojich úspor sa muselo dotknúť 12% respondentov. Skoro polovica, až 40% uvidelo, že v ich finančnom správaní nedošlo k žiadnej zmene.