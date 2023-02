Ďalšie odstrašujúce VIDEO z nehody na diaľnici D1: Zrazili sa tri autá! FOTO skazy, na ceste skončila kopa mäsa

BRATISLAVA - Hrozivo vyzerajúca nehoda sa stala vo štvrtok ráno na diaľnici D1 v smere z Piešťan do Trnavy. Pri nehode došlo k zrážke kamióna, menšieho nákladného vozidla a osobného motorového vozidla.

Hasiči z Piešťan boli dnes ráno krátko po 6:00 hod. vyslaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala na diaľnici D1 v smere z Piešťan do Trnavy. Pri nehode došlo k zrážke kamióna, menšieho nákladného vozidla a osobného motorového vozidla.

"Následkom nárazu došlo k odtrhnutiu chladiacej nadstavby z menšieho nákladného vozidla, do ktorej následne narazilo osobné motorové vozidlo. V chladiacej nadstavbe sa nachádzalo mäso, ktoré skončilo rozsypané na ceste. Hasiči vykonali na vozidlách protipožiarne opatrenia a poskytli predlekársku prvú pomoc. Následkom nehody utrpela zranenia jedna osoba," informoval Hasičšký a záchranný zbor na sociálnej sieti.

Presné príčiny a okolnosti nehody vyšetrujú diaľniční policajti. Nehoda sa stala pravdepodobne tak, že vodič menšieho nákladného auta, z doposiaľ nezistených príčin, zozadu narazil do kamiónu. Ten stál, pravdepodobne pre poruchu, v pravom odstavnom pruhu. "Náraz bol taký silný, že z malého nákladiaku odtrhlo chladiacu nadstavbu. Do nej vzápätí narazilo osobné auto Škoda Fabia," opísali policajti. Tí museli diaľnicu v smere do Trnavy, z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov, na viac ako 2 hodiny úplne uzavrieť.

Galéria fotiek (6) Zdroj: FB/Hasičský a záchranný zbor

