Vláda prerokuje predĺženie čiastky na odídencov i meno štátneho tajomníka MŠVVŠ

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Poskytovanie príspevku na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny by sa malo predĺžiť do 29. februára 2024, výška príspevku by sa pritom nemala meniť. V stredu má predĺženie schváliť vláda.