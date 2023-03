Rakúsko môže vďaka neutralite hrať mediačnú rolu medzi Ruskom a Ukrajinou, tvrdí Miloš Zeman

PRAHA - Rakúsko ako neutrálna krajina by mohlo hrať úlohu sprostredkovateľa v konflikte Ukrajiny a Ruska. Povedal to vo štvrtok český prezident Miloš Zeman po stretnutí s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom, ktorý sa s ním prišiel rozlúčiť. Zeman končí vo funkcii o necelý týždeň, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Český prezident pripomenul, že o mediátorskej úlohe hovoril aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Ak Čína nebude podporovať Rusko, môže byť podľa Zemana sprostredkovateľom pri riešení konfliktu. Krajina, ktorá nie je neutrálna, takú rolu hrať nemôže, myslí si český prezident.

"Rakúsko je síce vojensky neutrálne, ale neutralita nerovná sa ľahostajnosť," uviedol Van der Bellen a za dôležitú označil jednotu Európskej únie. "Ak nás nejaká téma rozdeľuje, tak si myslím, že priatelia spolu majú diskutovať, vymieňať si argumenty a z rozdielu názorov nevyvodzovať žiaden konflikt," vyhlásil český prezident k vzťahu s hlavou štátu Rakúska. Ako príklad témy, pri ktorej sa líšia názory nielen prezidentov, ale aj postoje oboch krajín, uviedol Zeman jadrovú energiu.

Archívne video

Rakúsko sa pred desaťročiami rozhodlo, že nebude prevádzkovať jadrové elektrárne. "Sme rôzni, ale sme dobrí susedia, ktorí si navzájom rozumejú, ktorí sa rešpektujú a dokážu spolu hovoriť. To je Európa," dodal rakúsky prezident. Zeman udelil Van der Bellenovi najvyššie české štátne vyznamenanie Rad bieleho leva. Rovnako významné ocenenie prevzal aj on od rakúskeho prezidenta. "Chápem to ako výraz priateľských a stabilných vzťahov medzi obomi krajinami," komentoval prevzatie rakúskeho vyznamenania Zeman.

Rakúsky prezident sa popoludní plánuje stretnúť aj s českým premiérom Petrom Fialom. Na rokovaní v Kramářovej vile by spolu mali hovoriť o pokračovaní pomoci Ukrajine či o bilaterálnej spolupráci ČR a Rakúska. Potom ho v Senáte prijme predseda Miloš Vystrčil. Podvečer sa stretne s novozvoleným prezidentom Petrom Pavlom, ktorý však zdôraznil, že ide o neformálnu schôdzku.

Prezident Rakúska pricestoval do českej metropoly vlakom v stredu večer. Naposledy ČR navštívil v roku 2017, keď nastúpil do úradu prezidenta. So Zemanom sa však v úrade stretol viackrát. Končiaci český prezident sa už rozlúčil s prezidentmi Poľska, Srbska, Číny, Nemecka a Izraela. Jeho poslednou zahraničnou cestou bola rozlúčková návšteva Slovenska. V piatok za ním pricestuje maďarská prezidentka Katalin Nováková.