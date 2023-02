Po snehovej nádielke platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo: Do hôr si nezabudnite povinnú výbavu!

"Nízke teploty neprajú stabilizácii snehovej pokrývky, a tá je na mnohých strmých svahoch len mierne alebo málo spevnená. Lavínu je tak možné uvoľniť už pri malom dodatočnom zaťažení," priblížil Buliak.

Máme pred sebou slnečné, mrazivé dni, ktoré budú lákať do hôr 🌥 🌄 Toto je dôležité: Pripomíname, že vo Vysokých a... Posted by Horská záchranná služba on Monday, February 6, 2023

Ako dodal, najnebezpečnejšie sú záveterné strany hrebeňov i terénne depresie, kde sú vetrom vytvorené vankúše a dosky rôznej tvrdosti. Podľa Buliaka je možný výskyt stredných spontánnych lavín a veľmi nebezpečné sú aj nižšie polohy, kde silný vietor sfúkal voľný sneh do pásma lesa a miernejších sklonov. "Tu je možné uvoľnenie lavíny, ktorá často končí v terénnej pasci, takže hrozí hlboké zasypanie," upozornil.

Chladno, ale jasno!

Počasie bude v utorok ovplyvňovať tlaková výš, ktorá prinesie chladné a jasné počasie. Počas dňa bude fúkať len slabý vietor. Teploty dosiahnu v najvyšších polohách mínus 15 až mínus desať stupňov Celzia. Za poslednú periódu sneženia podľa Buliaka pripadlo 50 až 100 centimetrov snehu.

Odvolanie mimoriadnej situácie v Dolnom Kubíne pre kalamitu

Sever Slovenska zasiahla uplynulý piatok (3. 2.) snehová kalamita. Dolný Kubín vyhlásil mimoriadnu situáciu pre sneh v piatok večer. Rozhodol o tom krízový štáb mesta. Mesto Dolný Kubín však už odvolalo mimoriadnu situáciu pre snehovú kalamitu. Potvrdil viceprimátor Matúš Lakoštík. "Krízový štáb urobil v pondelok (6. 2.) obhliadku celého mesta. Keďže boli vykonané všetky potrebné záchranné práce na sprejazdnenie chodníkov, ciest a zabezpečenie dostupnosti strategických miest a inštitúcií, štáb konštatoval, že mimoriadna situácia sa skončí v pondelok k 18.00 h," priblížil Lakoštík.

Zdôraznil, že pri odstraňovaní snehovej kalamity sa mnoho hodín v teréne podieľali pracovníci Technických služieb mesta. "Vynaložili nesmierne úsilie vo veľmi zlom počasí, aby sprejazdnili cesty. Aby sa obyvatelia mohli dostať do školy, do práce, do nemocnice či do kostola," podotkol viceprimátor.