Po orkáne menom PIT sa na nás valí ELIZABETH: Premrzneme do špiku kostí! Táto noc bude najchladnejšia

BRATISLAVA - V predchádzajúcich dňoch sa u nás vyzúrila tlaková níž, ktorá ukázala silu orkánu a už sa na nás valí ďalšia zaťažkávacia skúška. Tlaková výš Elizabeth prináša síce stabilnejšie počasie so slnkom, no sľubuje celodenné mrazy, ktoré sa ešte znásobia v noci.

Vietor, ktorý od piatku vyvracal stromy a postaral sa o riadnu snehovú kalamitu, v nedeľu zoslabol a ustalo aj sneženie. V stredných a vysokých polohách je však podľa SHMÚ vzhľadom na aktuálny dátum nadnormálne veľa snehu. "Vrátna dolina mala v nedeľu ráno 75 centimetrov, Štrbské pleso 102 cm, Žiarska chata 174 cm a Chopok až 210 cm snehu," uviedol. Poukázal na to, že Chopok by mal mať v tomto období asi 115 cm a Štrbské Pleso približne 70 cm snehu.

V horách panujú aj naďalej veľmi zlé podmienky a horská služba varuje, že lavínové ohrozenie je veľmi veľké až extrémne a hrozí samovoľný pád aj veľkých lavín, informuje imeteo.sk. Na prvý pohľad príjemné a slnečné počasie bude lákať ľudí na hory a to predstavuje podľa odborníkov nebezpečenstvo.

Elizabeth u nás pobudne celý týždeň

Ak bývate na juhozápade, snehu ste si veľa neužili a v najbližších siedmich dňoch sa to nezmení. "Na pomerne veľkej súvislej ploche chýba sneh v Podunajskej a Záhorskej nížine a možno povedať, že na juhozápade územia sneh v polohách do 400 metrov nad morom takmer vôbec nie je," uvádza SHMÚ.

Veľká časť Slovenska, vrátane nižších polôh, sa na nádielku snehu sťažovať nemôže. Jednotlivé vrstvy snehovej pokrývky budú vďaka Elizabeth premŕzať. Rozsiahla tlaková výš spôsobí to, že počasie bude stabilné, slnečné, no aj veľmi mrazivé. Dnešný deň bude ešte oblačný, no od utorka čakajte viac slnka. Okolo tlakovej výše bude však do Európy od severovýchodu zatekať veľmi chladný vzduch, ktorý bude mať na svedomí celodenné mrazy a nočné teploty hlboko pod bodom mrazu. Je veľmi pravdepodobné, že nás čakajú najnižšie teploty tejto zimy.

S celodennými mrazmi od -5 do 0 °C treba počítať takmer na celom strednom a východnom Slovensku. Na západnom Slovensku sa bude teplota pohybovať slabo nad nulou. I keď počas týždňa sa budú teploty zmierňovať, celkovo budú pod hranicou dlhodobého normálu.

Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková

Čakajú nás mrazivé noci

V nočných hodinách bude teplota na celom území klesať na -5 až -15 °C. V dolinách a v kotlinách môže byť ešte chladnejšie a teploty sa dostanú aj pod -20 °C. Najsilnejšie mrazy by sme mali pocítiť v utorok alebo v stredu ráno, kedy by teploty v tých najchladnejších dolinách mohli klesať až k -25 °C. Predpovede na ďalšie dni hovoria o otepľovaní, no výraznejší ústup mrazivých dní príde až po Valentínovi.