EXTRÉMNE počasie bičuje Slovensko: Orkán Pit udrel naplno, láme konáre a vyvracia stromy! Mnohé úseky sú neprejazdné

VIDEO Situácia na cestách je katastrofálna

aktualizované 10:40 Sneženie a silný vietor od piatkového (3. 2.) večera komplikujú situáciu na cestách v podtatranskom regióne. Polícia na sociálnej sieti informovala, že cesta I/18 z Popradu smerom na Janovce je uzatvorená v oboch smeroch z dôvodu nulovej viditeľnosti, silného vetra a hustého sneženia. Na diaľnici pod Tatrami sa zrazilo niekoľko áut.

"Cesta od Kežmarku v smere do Huncoviec a ďalej do Žakoviec je taktiež neprejazdná, vzhľadom na poveternostné podmienky až do odvolania. Rovnako je uzavretá cesta z Vrbova do Huncoviec," uvádza polícia. Vodiči na sociálnej sieti upozornili aj na uzavretú cestu zo Spišského Štvrtka, okres Levoča do Hrabušíc v Spišskonovoveskom okrese.

aktualizované 10:30 Následky nepriaznivého počasia v Žilinskom kraji odstraňovalo od piatka (3. 2.) do sobotňajšieho rána 54 profesionálnych a 25 dobrovoľných hasičov. Celkovo zasahovali 51-krát. V sobotu to potvrdil Michal Kypus z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

Od večerných hodín až do dnešného rána dobrovoľní hasiči DHZO Brodno, DHZO Vranie zabezpečujú prejazdnosť, schodnosť a... Posted by Dobrovoľní hasiči mesta Žilina on Friday, February 3, 2023

Konkretizoval, že išlo o odstraňovanie popadaných stromov z komunikácií, z elektrického vedenia či z koľajiska. Hasiči likvidovali aj stromy, ktoré spadli na osobné autá či iskrenie na stĺpe elektrického vedenia, ktoré bolo spôsobené pokrývkou snehu. "V jednom prípade išlo aj o hľadanie zablúdenej bežkárky v nedostupnom teréne," priblížil Kypus.

V Žilinskom kraji komplikuje aj v sobotu dopravu na cestách sneženie, vietor, pády stromov, zľadovatené úseky a šmýkajúce sa nákladné motorové vozidlá. Podľa žilinskej krajskej policajnej hovorkyne Zuzany Šefčíkovej je najhoršia situácia v okresoch Dolný Kubín, Čadca a Martin. Na cestách naďalej platí mimoriadna situácia, ktorú vyhlásila krajská správa ciest. Hovorkyňa kraja Eva Lacová upozornila, že v niektorých oblastiach napadlo za 24 hodín vyše pol metra snehu.

aktualizované 10:20 Premávku vlakov v úseku Medzibrodie - Oravský Podzámok od 9.20 h obnovili. Potvrdila to hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová. Doprava bola prerušená od 08.00 h. Nepriaznivé počasie naďalej komplikuje vlakovú dopravu. Viaceré vlaky sú odrieknuté alebo meškajú. Pre padnutý strom je od 7.45 h prerušená doprava v úseku Smolenice - Dúbrava.

aktualizované 10:15 Na cestách v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) platí aj v sobotu mimoriadna situácia, ktorú v piatok (3. 2.) vyhlásila Správa ciest ŽSK. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová. Upozornila na silný vietor a pretrvávajúce sneženie, v niektorých oblastiach napadlo počas 24 hodín viac ako pol metra snehu.

"Odporúčame vodičom, aj vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia, aby obmedzili jazdu vozidlom aj dnes iba na nevyhnutné účely. Všetky naše vozidlá a vodiči sú aj počas soboty v teréne v nepretržitej prevádzke. Na cestách prvej, druhej a tretej triedy, obchvatu Oravského Podzámku, Trstenej, Hornej Štubne a robíme maximum pre čo najlepšiu zjazdnosť vozoviek," uviedla Lacová.

Podotkla, že napriek maximálnemu úsiliu cestárov je aj naďalej najkomplikovanejšia situácia na horských priechodoch. "Momentálne sú pre nákladné vozidlá neprejazdné horské priechody Čertovica, Šturec, Kremnické Bane, Fačkovské sedlo, Javorník, Makov, Trstená, Príslop, Brestová, Jasná, Nová Bystrica – Oravská Lesná, Jasenovo, Huty, Rovná Hora, Semeteš a Klokočov," dodala hovorkyňa ŽSK.

Galéria fotiek (10) Snehová kalamita

Zdroj: TASR/ Ján Krošlák

aktualizované 10:00 Mimoriadnu situáciu vyhlásilo v piatok (3. 2.) večer v dôsledku neustáleho sneženia aj mesto Liptovský Hrádok (okres Liptovský Mikuláš). Informovalo o tom na svojom webe. Komunikácie sú podľa mesta ťažko prejazdné, až neprejazdné.

"V tomto období dosiaľ napadlo 40 centimetrov, miestami až 50 cm snehu. Mesto doposiaľ sneh len odhŕňalo a neodvážalo ho. Po opätovnom snežení ho už nie je kde odhŕňať, lebo sa vytvorili mantinely. S vlastnými a zazmluvnenými mechanizmami na zimnú údržbu mesto nie je schopné pri súčasnom dlhodobom snežení udržať prejazdnosť miestnych komunikácií. Je nutné nasadiť ťažké mechanizmy, ktoré zabezpečia nakladanie a odvoz snehu na určené miesta v intraviláne mesta," uviedlo.

Mesto stanovilo režimové opatrenia - obmedziť pohyb obyvateľov motorovými vozidlami, uvoľniť miestne komunikácie pred rodinnými domami, preparkovať automobily z miestnych komunikácií do dvorov a priestranstiev, aby mesto mohlo zabezpečiť ich zjazdnosť, umožniť prejazd po mestských komunikáciách prednostne vozidlám záchranného systému.

Pre kalamitu vyhlásili v piatok (3. 2.) do 16.00 h mimoriadne situácie v 27 samosprávach v Žilinskom kraji. Neskôr k ním pribudli aj ďalšie. Išlo najmä o mestá a obce v okresoch Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Dolný Kubín, Námestovo, Čadca a Žilina.

Galéria fotiek (10) Snehová kalamita

Zdroj: TASR/ Adriána Hudecová

aktualizované 9:45 Nepriaznivé počasie komplikuje vlakovú dopravu. Pre popadané stromy na tratiach sú viaceré vlaky odrieknuté alebo meškajú. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informuje na sociálnej sieti.

S nepredvídateľným počasím prichádzajú aj nepredvídateľné situácie, ktoré môžu spomaliť alebo úplne obmedziť železničnú... Posted by ZSSK on Thursday, February 2, 2023

Na viacerých úsekoch je doprava prerušená. "Momentálne je vplyvom počasia od 07.45 h prerušená doprava napríklad v úseku Smolenice - Dúbrava (padnutý strom) a od 08.00 h v úseku Medzibrodie - Oravský Podzámok (padnutý strom)," uviedla hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová. Situáciu komplikuje aj silné sneženie. ŽSR preto zaviedla opatrenia, ako frézovanie a odpratávanie snehu.

aktualizované 9:30 V obci Ždiar, okres Poprad a v podtatranskom meste Svit platí od piatka (3.2.) mimoriadna situácia, život miestnych obyvateľov komplikuje najmä množstvo snehu aj silný vietor. Starosta Ždiaru Pavol Bekeš potvrdil, že v noci sa im podarilo sčasti sprejazdniť niektoré úseky miestnych komunikácií, naďalej je však veľká časť obce ťažko dostupná.

"Je veľmi veľa snehu a už ho nemáme kam odhŕňať, preto sme potrebovali silnejšie mechanizmy. Najhoršia situácia bola smerom do obecných častí Monkova dolina, Blaščacká dolina, Antoškovský vrch a Strednica, tie boli úplne odrezané od sveta. Silný vietor robí veľké záveje, máme spriechodnené hlavné trasy, na vedľajších pracujeme teraz," priblížil Bekeš. Nasadených je tam šesť traktorov, dve frézy a ďalšie dva mechanizmy. Hlavnú cestu smerom na Poľsko priebežne upravujú dva pluhy. V priemere je v obci približne meter snehu.

Na víkend prišlo do Ždiaru aj množstvo turistov a podľa starostu situáciu veľmi nezľahčujú. "Niektorí nie sú zvyknutí na také množstvo snehu, odstavia svoje vozidlá a vytvoria tak prekážku na ceste, takže mechanizmy nemajú kadiaľ prejsť," dodal Bekeš. Mimoriadna situácia naďalej trvá aj v meste Svit. "Nezlepšilo sa to, všetka technika je v teréne, čistíme mesto a sneh už musíme odvážať. Obávame sa toho, čo prinesie vietor, ktorý hlásia," uviedla primátorka Dáša Vojšovičová. Odhaduje, že napadlo približne pol metra snehu a ďalší sfúkava z okolitých častí mesta.

Prvý kalamitný stupeň vyhlásili cestári v celom podtatranskom regióne a už aj v okrese Stará Ľubovňa. Spolu s políciou odporúčajú vodičom radšej v sobotu nejazdiť, pokiaľ to nie je naozaj nutné. Vodiči na sociálnej sieti upozornili na kolónu na diaľnici D1 Poprad - východ, ktorá je podľa nich neprejazdná, mala sa tam stať aj reťazová nehoda. Nulová viditeľnosť a extrémny vietor je podľa vodičov tiež vo Vysokých Tatrách.

Galéria fotiek (10) Snehová kalamita

Zdroj: TASR/ Ján Krošlák

aktualizované 9.00 Na ceste medzi Námestovom a Jasenicou hlásia vodiči vyvrátený strom.

aktualizované 8:50 Na cestách pod Tatrami naďalej platí prvý kalamitný stupeň. Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský potvrdil, že situácia je zlá. Komplikuje ju množstvo snehu vo vyšších polohách a veľmi prudký vietor na podhorí.

INFO Z CIEST PREŠOVSKÉHO KRAJA Vo Svite krízový štáb mesta vyhlásil krízový stav v súvislosti so snehovou kalamitou,... Posted by Polícia SR - Prešovský kraj on Friday, February 3, 2023

"Nedá sa povedať, kde je to najhoršie, pretože všade je to veľmi zlé. Čím vyššie, tým viac snehu, s narastajúcou nadmorskou výškou je situácia ešte náročnejšia. Dá sa prejsť viac menej všade, robíme všetko preto, aby sme nemuseli zavrieť ďalšiu cestu. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie, zatiaľ nechávame v platnosti prvý stupeň, výstraha meteorológov platí do 18. hodiny," uviedol Polomský. Zatiaľ cestári zatvorili len dva úseky, zo Štrby do Šuňavy cez chotár a z obce Lučivná do tamojších kúpeľov.

Na cestách naprieč celým regiónom treba podľa Polomského rátať s päť až desať centimetrami snehu. Odporúča vodičom počas soboty radšej nevychádzať na cesty, pokiaľ to nie je nutné. V teréne je nasadených všetkých 24 podtatranských sypačov a ďalších päť z iných oblastí. "Niektoré autá ostali v kritických úsekoch, napríklad na Ceste slobody vo Vysokých Tatrách a nevracali sa naspäť. Vymení ich až ďalšie vozidlo po striedaní smien. Všetci vodiči boli v teréne od piatka (3.2.) od 20. hodiny až do rána do 8. hodiny, majú za sebou náročnú službu," zhodnotil Polomský.

Vodiči na cestách od rána upozorňovali na komplikácie, zasnežená vozovka je napríklad aj na podtatranskej diaľnici D1. Na ceste medzi Spišským Štvrtkom a Smižanmi skončil autobus mimo cesty. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na sobotu výstrahu 2. stupňa pred snežením, tvorbou snehových jazykov a závejov a 3. stupeň pre silný vietor na horách. Ten môže dosiahnuť v nárazoch až 180 kilometrov za hodinu. Väčšina výstrah platí do polnoci.

aktualizované 8:40 V Žilinskom kraji komplikuje aj v sobotu ráno dopravu na cestách silné sneženie, vietor, pády stromov, zľadovatené úseky a šmýkajúce sa nákladné motorové vozidlá. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Zuzany Šefčíkovej je najhoršia situácia v okresoch Dolný Kubín, Čadca a Martin.

POZOR - MIMORIADNA SPRÁVA: AK NEMUSÍTE NECESTUJTE AUTOM Žiadame vodičov aby zvážili svoju cestu vozidlom v Žilinskom... Posted by Polícia SR - Žilinský kraj on Friday, February 3, 2023

Doplnila, že na linke tiesňového volania 158 evidovali od piatkového (3. 2.) rána do 7.00 h v sobotu 519 hovorov. "Preverili sme 106 škodových udalostí, pri piatich dopravných nehodách sa ťažko zranili dvaja ľudia. Vyslobodených bolo 42 nákladných vozidiel," uviedla. Cestu I/18 medzi Žilinou a Martinom sprejazdnili v sobotu o 0.40 h a premávku úplne obnovili o 1.30 h. "Čakacia doba v kolónach bola od troch do ôsmich hodín," dodala krajská policajná hovorkyňa.