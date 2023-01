Poslanci sa v stredu dopoludnia vrátia do lavíc: Hlasovať sa má o štyroch zákonoch

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa vrátia do lavíc v stredu (1. 2.) dopoludnia. Začne sa ďalšia riadna 83. schôdza, keďže v utorok sa nepodarilo schváliť program 81. schôdze. Rokovanie sa začne o 11.00 h hlasovaním o štyroch novelách zákonov. Následne by sa malo rokovať o programe približne 100-bodového programu. Po rokovaní poslaneckého grémia to oznámil predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina).