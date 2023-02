Zamestnanci, berte do rúk kalkulačky! Ak máte príjem v týchto sumách, priplatíte si na odvodoch

Po novom musia byť mesačné preddavky na zdravotné poistenie zamestnanca vo výške najmenej 32,81 eur a to bez ohľadu na to, aký má príjem. Ak zamestnanec nedosahuje príjem, ktorému by zodpovedala táto výška preddavku, ale nižší, rozdiel si musí jednoducho doplatiť.

„Napríklad pri odmene 100 eur mesačne, sú skutočné preddavky vypočítané z odmeny 4 eur za zamestnanca a 10 eur za zamestnávateľa. To je spolu len 14 eur. Pretože do sumy 32,81 eur chýba 18,81 eur, preddavok na zamestnanca sa o túto sumu zvýši a zamestnávateľ zrazí zamestnancovi na zdravotné poistenie preddavok 4 eurá + 18,81 eur = 22,81 eur,“ vysvetlil odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál.

Upozornil, že suma 32,81 eur sa vzťahuje len na poistenca, ktorý bol ako zamestnanec prihlásený v zdravotnej poisťovni počas celého mesiaca. Ak bol prihlásený na menší počet dní alebo bol časť dní poistencom štátu, napríklad v prípade práceneschopnosti, táto suma sa alikvótne zníži.

Zdroj: Facebook/Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála

Minimálne preddavky sa zároveň nevzťahujú na zamestnanca, ktorý je súčasne SZČO, má naraz viac zamestnávateľov, je poistencom štátu – napríklad je na rodičovskej dovolenke, nezvestná a ani v prípade, že je ZŤP. V poslednom prípade má zo zákona sadzbu poistného len 2 %.

Mihál ešte dodal, že zamestnanec s nízkou mzdou si naďalej môže uplatniť odpočítateľnú položku do výšky 380 eur. „Napríklad pri mzde 200 eur mesačne, má skutočné preddavky vďaka odpočítateľnej položke 0 eur, avšak aj on si v konečnom dôsledku musí doplatiť do minimálnych preddavkov sumu 12,81 eur,“ vysvetlil, ako celý mechanizmus funguje. „Nepoznám lepší príklad toho, ako štát jednou rukou dáva ... a druhou berie,“ skonštatoval.