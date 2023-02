Poslanci to trochu nedomysleli! Mihál si všimol podstatný detail pri obedoch zadarmo: TÍTO rodičia sa tešili predčasne

BRATISLAVA – Zákonodarcovia sa trochu prepočítali? Ako upozornil expert na sociálnu politiku Jozef Mihál, od 1. mája 2023 môže rodič poberať daňový bonus na dieťa a súčasne môže poberať aj dotáciu na stravovanie, čiže jeho dieťa môže mať takzvané obedy zadarmo. Má to však veľký háčik. Ďalšie zmeny v legislatíve totiž výrazne okresali okruh rodičov, na ktorých sa to vzťahuje.

Podľa Mihál by to neboli by to poslanci NRSR „a špeciálne poslanci za SME Rodina, keby to nedobabrali.“ Ten vysvetlil, k akým zmenám došlo a čo so sebou pre rodičov prinesú.

V schválenom zákone sa totiž uvádza, že pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa sa od 1. mája 2023 neprihliada na poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.126a. Ten aktuálne hovorí, že: "Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole33) a v základnej škole34) na ... dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu;34aaa) táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením."

Háčik však podľa Mihál spočíva v tom, že od 1. mája 2023 aj v jeho prípade nastali zmeny. Po novom totiž bude platiť, že: "Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole33) a v základnej škole34) na dieťa, ktoré navštevuje ... materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi."

To už však mení celú situáciu. Zjednodušene povedané, okruh rodičov, ktorých deti môžu poberať daňový bonus a zároveň mať aj obedy zadarmo, sa výrazne zmenšil. „Od 1. mája 2023 môže rodič poberať daňový bonus na dieťa a súčasne môže poberať aj dotáciu na stravovanie (tzv. obedy zadarmo) - ale len vtedy, ak ide o dotáciu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona, teda o prípady, kedy dieťa navštevuje materskú školu, a v tejto materskej škole je najmenej polovica detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,“ vysvetlil Mihál, čo v praxi znamenajú zmeny v legislatíve.

V takom prípade sa to dotýka podľa neho len 5 až 10 materských škôl na Slovensku, „ale nie vás a vášho dieťaťa.“