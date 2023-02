Zdravotníctvo čelí ďalšiemu problému! Odborníci sa pustili do Lengvarského pre zrušenie dôležitého programu

BRATISLAVA - Viacerí odborníci kritizujú pozastavenie prijímania nových rezidentov v niektorých odboroch, poukazujú najmä na pediatriu. Kritizujú tiež iné zásahy Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR do rezidentského štúdia. Dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) avizuje, že od októbra sa budú môcť lekári prihlásiť do rezidentského štúdia opäť do všetkých odborov. Predchádzať tomu má odborná diskusia a úprava systému.

Hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast a zástupkyňa Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti Elena Prokopová upozornila na už aktuálny nedostatok pediatrov. Podotkla, že rezidentské štúdium bolo podstatným opatrením pri reforme primárnej starostlivosti. "Rezidentský program znamená, že vieme v čo v najkratšej dobe vyvzdelávať pediatra, aby bol schopný a použiteľný v systéme," vysvetlila.

Súhlasia s ňou aj lekár a riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu Bratislavského samosprávneho kraja Tomáš Szalay a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter. "Už dnes nám v rámci BBSK chýba 12 pediatrov (...) Je to 14.000 malých pacientov, ktorí nedokážu mať včasnú ambulantnú starostlivosť alebo musia dochádzať ďaleko," upozornil Lunter. Szalay dodal, že v najohrozenejšom okrese v BSK, v Malackách chýba 18 pediatrov. Lunter poukazuje aj na to, že pri nefungujúcom ambulantnom sektore nemožno robiť ani reformy v nemocniciach. Zhodujú sa, že nemalo dôjsť k pozastaveniu programu, ale k jeho prenastaveniu. "Výbor odbornej spoločnosti je presvedčený, že správnou cestou by bola náprava deformácií programu a jeho optimalizácia, nie jeho zastavenie," podotkla Prokopová.

Podľa Lengvarského je potrebné upraviť systém tak, aby bol výhodný pre všetkých

Všetci traja kritizujú aj to, že ministerstvo prijalo v súvislosti so štúdiom nevýhodné legislatívne úpravy na základe návrhu Lekárskeho odborového združenia, ktoré vopred neboli komunikované. Poukazujú najmä na fakt, že lekári sa môžu zamestnať len v nemocnici. Podľa Prokopovej by sa mal rezort rýchlo zaktivizovať, zvolať k téme diskusiu so všetkými zúčastnenými a prijať zmeny, aby bol program opäť aktívny a plnil svoju úlohu. "Pozastavenie rezidentného programu je síce smutné, ale na druhej strane, keď si predstavím, že by mal byť spustený program, ktorý je nevýhodný, nevykonateľný alebo má množstvo problémov, tak jeho pozastavenie v celom kontexte nehodnotím až tak negatívne," podotkla Prokopová.

Lengvarský zdôraznil, že rezort zrušil jeden termín prihlasovania vo februári, ktorý nebol príliš využívaný. "Za posledných deväť rokov sa sumárne prihlásilo 35 ľudí, v minulom roku to bolo päť ľudí," podotkol. Je podľa neho potrebné upraviť systém tak, aby bol výhodný pre všetkých a s ohľadom na efektívne využívanie prostriedkov štátneho rozpočtu. "V pláne legislatívnych úloh je úprava rezidentného štúdia. Chcel by som ubezpečiť, že v októbri ho spustíme po odbornej diskusii či už s lekárskymi fakultami alebo odbornými spoločnosťami. Aj na ich podnet to bolo vo februárovom termíne pozastavené," dodal.

Do rezidentského štúdia sa aktuálne lekári môžu prihlásiť len do špecializačného odboru všeobecné lekárstvo. Prijímanie ostatných špecializácií, ako sú pediatria, gynekológia, kardiológia, chirurgia či anestéziológia je pozastavené. Dôvodom je podľa rezortu zdravotníctva aktuálne prebiehajúca validácia rozpočtu a optimalizácia využitia finančných zdrojov. Lekári sa môžu do rezidentského štúdia zaradiť vždy k 1. októbru alebo k 1. februáru.