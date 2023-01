Polícia je v šoku! Matka na videu predvádzala, ako jej batoľa šoféruje auto, celý prípad už začali riešiť

Galéria fotiek (1) Batoľa šoférovalo auto.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

KOŠICE - Tak toto tu ešte nebolo. Mnohí sa na sociálnych sieťach predvádzajú rôznymi, originálnymi kúskami, no dať svojmu vlastnému dieťaťu vo veku batoľaťa šoférovať auto, to už je skutočne cez čiaru. Myslia si to aj policajné orgány, ktoré prišli s takýmto videom do styku a celý prípad začínajú po vlastnej rovine riešiť. Ide skutočne o nebezpečné zahrávanie sa so životom!