Prekliaty východ, polícia rieši ďalší závažný zločin: Znásilnenie na diskotéke, z osudného večera mali vzniknúť videá!

archívne video

Je to len niekoľko dní, čo sa celý východ spamätáva zo štvornásobnej vraždy v jednom z michalovských bytov a hneď na to prišla samovražda policajta Erika. Teraz portál noviny.sk informuje o ďalšom hrôzostrašnom čine, no ide o ďalšie mesto - Humenné.

Znásilnenie dievčaťa

Na miestnej diskotéke malo dôjsť k znásilneniu mladej ženy, pričom celý prípad už vyšetruje polícia. "Prišla domov v hroznom stave, bola na tom psychicky veľmi zle, prišla domov a plakala," povedala televízii zronená matka, ktorá si ani neželala byť zverejnená. Matka sa o celej situácii mala dozvedieť až po tom, čo sa tínedžerka vrátila z diskotéky a všetko mame povedala. Tá ju napokon po niekoľkých chvíľach presvedčila, že bude lepšie celý incident nahlásiť polícii.

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

Polícia sa prípadom momentálne intenzívne zaoberá a mladému dievčaťu odobrali vzorky krvi, no zaistili aj viaceré vzorky. "Doktori zobrali všetko – vzorky, šaty, všetko. Brali jej aj krv, uvidíme, čo vyšetrovanie zistí ďalej," doplnil aj otec obete.

Televízia navyše informuje aj o tom, že priamo z miesta podniku, kde sa celý incident mal odohrať, vznikli viaceré videá, aj z bezpečnostných kamier. Svedkov prosia o pomoc. Na jednom zo záberov je uverejnený moment, kedy kamaráti zničené dievča zdvíhajú zo zeme a odnášajú preč.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky - Ramon Leško

Videí môže byť viacero, nazdáva sa zničená matka

Je to práve zničená matka mladej dievčiny, ktorá sa nazdáva, že z tohto incidentu mohlo vzniknúť viacero videí. Tie by zrejme mohli obsahovať aj ďalšie indície o tom, čo viedlo potenciálneho páchateľa k tomuto činu a možno aj to, ako ho vykonával. "Vzhľadom k tomu, že v prípade sú vykonávané všetky potrebné procesné úkony, bližšie informácie k nemu nie je možné poskytnúť," oznámila prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. Obvinený zatiaľ nie je nikto.