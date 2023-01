Jankovská sa obrátila na Ústavný súd: Rozhodnutie v kauze Fatima je v nedohľadne! Pojednávanie pozastavili

Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská sa na prvom hlavnom pojednávaní v kauze Fatima zosypala a neskôr už na súd nechodila. Zastupoval ju advokát Peter Erdös. Jankovská odôvodňovala svoju neprítomnosť zlým zdravotným stavom. Proces v Trnave je v plnom prúde, no exsudkyňa sa teraz obrátila na Ústavný súd, namieta porušenie práva na zákonného sudcu. Informujú o tom Aktuality.

"Podstata ústavnej sťažnosti je namietanie porušenia práva na zákonného sudcu," vysvetlil pre portál Jankovskej advokát. Prípad sa mal totiž najskôr prejednávať v Trenčíne, odkiaľ Jankovská pochádza a kde v minulosti aj pôsobila ako sudkyňa. Najvyšší súd však v septembri 2021 kauzu Fatima presunul do Trnavy.

Bývalá štátna tajomníčka sa na Ústavnom súde teraz sťažuje, že jej prípad bol odňatý zákonnému sudcovi a tým boli porušené jej práva. "Ústavný súd prijal ústavnú sťažnosť na ďalšie konanie. Zároveň vydal predbežné opatrenie, ktorým uložil Okresnému súdu v Trnave v prípade Jankovská a spol., aby nevykonával žiadne procesné úkony do rozhodnutia ústavného súdu vo veci samej,” reagoval obhajca Erdös.

Ústavný súd teraz rozhodol, aby sa Okresný súd v Trnave dočasne zdržal vykonávania úkonov, najmä "vydania rozsudku vo veci samej alebo rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, a to až do právoplatnosti rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky v tomto konaní.”

Kauza Fatima

Kauza trenčianskeho baru Fatima sa tiahne už dhých 19 rokov. V prípade figuruje bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská. Práve ona sa mala ešte ako trenčianska sudkyňa v roku 2001 pričiniť o to, že sa Janíčkov bar dostal do rúk čongrádyovcov. Podnikateľ tvdil, že Jankovská za to zobrala úplatok tri milióny slovenských korún.