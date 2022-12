Pokračuje súd s Jankovskou: Vypovedá kľúčový svedok! Úplatky pre policajtov z NAKA aj tajné nahrávky

TRNAVA - Na Okresnom súde v Trnave v utorok pokračuje súdne pojednávanie s Monikou Jankovskou a ďalšími v kauze Fatima. Bývalá sudkyňa a štátna tajomníčka na súd neprišla, vraj to nepovoľuje jej zdravotný stav. Pojednávanie pokračuje výpoveďou svedka Michala Vidu.

Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská sa v polovici augusta vôbec prvýkrát postavila pred súd. Ide o kauzu Fatima, v ktorej je obžalovaná spolu s bývalým vysokým policajným funkcionárom Robertom Krajmerom a jej svatom Petrom Vaskom.

Jankovská vtedy na pojednávanie v Trnave prišla v sprievode svojho advokáta Petra Erdösa. Potom, ako zbadala kamery, začala sa nekontrolovateľne triasť a plakať. Do budovy súdu jej musel pomáhať obhajca. Na ďalšie pojednávanie, ktoré sa konalo v septembri, Jankovská už neprišla. Prostredníctvom svojho advokáta sa súdu ospravedlnila a dala súhlas na pojednávanie v jej neprítomnosti.

Vypovedá kľúčový svedok

Na dnešnom hlavnom pojednávaní vypovedá kľúčový svedok Michal Vida. ten vypovedal už na poslednom pojednávaní. Dokopy ho vypočúvajú už viac ako šesť hodín. Prokurátor namietal, že obhajoba kladie Vidovi otázky, ktoré nesúvisia s prejednávaným prípadom. Sudca námietke nevyhovel.

Vida vypovedá aj o tom, ako sa poznal s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom, ktorý tiež firguruje v niekoľkých kauzách. Spolu mali páchať trestnú činnosť. Vida na súde vypovedá aj o tom, ako mal uplácať policajtov NAKA, ale aj o tom, že má nahrávky, ktoré zachytávajú, ako naňho Monika Jankovská tlačila, aby zmenil v kauze Fatima výpoveď.

Kauza Fatima

Kauza trenčianskeho baru Fatima sa tiahne už dhých 19 rokov. V prípade figuruje bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská. Práve ona sa mala ešte ako trenčianska sudkyňa v roku 2001 pričiniť o to, že sa Janíčkov bar dostal do rúk čongrádyovcov. Podnikateľ tvdil, že Jankovská za to zobrala úplatok tri milióny slovenských korún.