Čaputová reaguje na Ficovu výzvu: Stretávam sa s lídrami, ktorí dodržiavajú politickú kultúru

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová sa stretáva s takými politickými lídrami, ktorí dodržiavajú elementárnu politickú kultúru. V stretnutiach bude pokračovať. Uviedla to v reakcii na výzvu šéfa Smeru-SD Roberta Fica, aby zvolala stretnutie predsedov parlamentných politických strán. Na ňom chcel riešiť postup potrebný na schválenie júnového termínu predčasných parlamentných volieb.

archívne video

"To, že Robert Fico niečo nevie, neznamená, že to neexistuje. Pravidelne sa stretávam s politickými lídrami aj z opozície aj koalície, ale stretávam sa s takými politickými lídrami, ktorí dodržiavajú elementárnu politickú kultúru," reagovala prezidentka.

Fico je ochotný rokovať o podpore úradníckej vlády

Fico adresoval prezidentke otvorený list, v ktorom okrem výzvy na stretnutie uviedol, že Slovensko sa nachádza v hlbokej kríze, ktorú môžu vyriešiť len predčasné voľby. Pripomenul, že skorší ako septembrový termín volieb pripustili všetci rozhodujúci politickí hráči. Je ochotný rokovať o podpore úradníckej vláde, ak by to viedlo ku skorším voľbám. Prezidentka ešte vo februári vyzývala na skorší termín volieb. Odôvodnila to politickou situáciou charakterizovanou legislatívnou parlamentnou smršťou, ohrozujúcou ústavné princípy a verejné financie.