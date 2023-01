Hrozivé zálohy? Mali sme si vraj zobrať príklad od Česka, schéma, ktorá mohla všetkému predísť, tvrdia experti

BRATISLAVA - Slovenských podnikateľov, a hlavne tých menších, s príchodom nového roka doslova vydesili vysoké zálohové faktúry za energie, ktoré inkasovali do svojich schránok. Ľudia začínali byť zúfali, keďže vláda im skôr sľubovala nízke, zastropené ceny. Záchranou z tejto katastrofy pritom mohla podľa Dát bez pátosu byť jednoduchá schéma z Česka.

Zálohy ako prežitok zo socializmu

"Peklo so zálohami za energie? Riešením je elegantná schéma z Čiech. Naša vláda to ale ani nezvažovala, nevieme sa učiť od iných," kritizujú hneď v úvode Dáta bez pátosu. Tí zároveň systém záloh považujú za prežitok z minulého režimu. "Zálohy neplatíme ani čerpacej stanici, kam si prídeme po palivo. Zaplatíme na základe odbraného množstva. Zálohy neplatíme už dávno ani mobilným operátorom (aj keď také bolo), lebo odmerajú spotrebu dát a hlasu a pošlú faktúru, ktorá je splatná do určitého obdobia," pokračujú.

Východisko z tejto situácie vidia experti v zmene spôsobu platby jednotlivých faktúr. "Okamžite prejsť na mesačné faktúrovanie spotreby ex-post s vystavením faktúry s určitou dobou splatnosti (ako pri zúčtovacej faktúre na konci roka) a posunúť cash flow (platby) zákazníkov o 30-60 neskôr do minulosti," reagujú na dnešnú situáciu číselní odborníci. "Je to podobné, ako keby koncoročnú známku vášmu dieťaťu na vysvedčení uzavreli z obdobia 5. apríla až 7. mája, kedy síce bolo Vaše dieťa v škole, ale po 3 týzdňovej chorobe. Nezmysel," prirovnali situáciu analytici.

Vzor z Česka?

Podľa Dát bez pátosu v Českej republike vláda už 4. januára vraj schválila schému pomoci s energiami. "Ale namiesto "buzerovania" tisícov samospráv, stotisícov živnostníkov a desaťtisícov firiem so žiadosťami urobili jednoduchú skratku. Dohodla sa s pár desiatkami dodávateľov plynu a aj elektrickej energie a dotácie dá im. Stanovila im zároveň strop - cenu, za ktorú môžu faktúrovať všetkým odberateľom: domácnosti, verejné a štátne inštitúcie a firmy plyn a elektrinu," píšu analytici s tým, že nikto nemá prehnane vysoké zálohy, nikto nie je prekvapený a všetci majú férovú cenu bez ďalších potrebných dotácií.

Pomalé tempo našej vlády v porovnaní s tou českou

Ide podľa nich o elegantné, jednoduché, prehľadné a zároveň spravodlivé riešenie. "Texty príslušných usmernení, výpočtov, odôvodnení a zákonov sú v češtine, čo sa ľahko číta a prekladá. Zopakujeme, že vláda zasadla už 4. januára 2023 a vypracované schémy schválila a zaviedla od 1/1 až do 31/12 2023 do praxe. Naša vláda zasadla prvýkrát o týždeň neskôr, nekompletne a vôbec nie k tejto veci," kritizujú analytici.