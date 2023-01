Experti porovnali ceny energií spred roka a dnes: Tieto správy by ste nečakali! Slovensko potrebuje tri veci

BRATISLAVA - Jedným z najväčších strašiakov súčasnosti sú pre Slovákov a tunajších podnikateľov faktúry za elektrinu. Hoci vláda sľubovala, že ceny zastabilizuje, realita je iná. Mnohé firmy hlásia niekoľkonásobne vyššie platby v porovnaní s minulým rokom. Dáta bez pátosu sa pozreli na to, čo môžeme očakávať v nasledujúcom období.

Odborníci sa pozreli na to, aké ceny elektriny boli takto pred rokom a aké ich máme v súčasnosti. "V roku 2023 je priemer prvých štrnásť dní 131 eur. Minulý rok bol celý január priemerne na 195 eurách." To je určite dobrá správa. Čo sa týka vyhliadok do najbližšieho obdobia, druhá polovica januára má byť značne chladnejšia.

Heger navrhuje riešenie: Samosprávy by mohli nakupovať energie v rámci spoločného obstarávania (archívne video)

Dáta bez pátosu pripomínajú, že Francúzi už spustili jadrové reaktory s výkonom 45 GW. V kritickom auguste boli na minime 19 GW, v novembri priemerne na 30 GW. Francúzsko sa stalo opätovne masívnym vývozcom elektriny a situácia je pod kontrolou. "To Nemci potichu jeden z posledných troch reaktorov s výkonom 1,5 GW v januári utlmili. A uhlie pália ako za socializmu. Tá strata 1,5 GW pri náhrade pálením uhlia púšťa do ovzdušia 30 ton oxidu uhličitého za minútu." Taktiež poukazujú na to, že plynu máme momentálne v zásobníkoch rekordne veľa. Jeho cena sa dnes pohybuje na úrovni 65 dolárov za jednu megawatthodinu. Priemerná cena v januári pred rokom bola 85 dolárov.

Slovensko potrebuje tri veci: