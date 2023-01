Prišiel Majerský zachrániť Remišovú a Hegera? Záhadné stretnutie na Úrade vlády, nechcú vraj prepad hlasov!

BRATISLAVA - Politická scéna je momentálne po páde vlády Eduarda Hegera výrazne búrlivá. Nikto ani len netuší, čo sa bude odohrávať o pár hodín, nie to ešte na druhý deň. Podobné pocity môžu mať voliči aj zo záhadného stretnutia predsedu KDH Milana Majerského s predstaviteľmi vlády. Heger a Veronika Remišová sa totiž za záhadných okolností stretli s lídrom kresťanských demokratov a jeho manželkou a europoslankyňou Miriam Lexmann, aby sa vraj porozprávali o tom, aby neprepadávali voličské hlasy. Naznačuje to možný nový projekt týchto troch osobností?

Už pred dnešným dňom šéf KDH na sociálnej sieti avizoval toto nečakané stretnutie a niektorí stále nerozumeli, čo malo byť jeho priroitou. "V našom hnutí vytvárame priestor pre konzervatívne a demokraticky zmýšľajúce osobnosti," píše Majerský, čo by mohlo naznačovať, že sa buď rysuje nový politický projekt, kde bude aj Heger, alebo, že Heger bude tým, kto do KDH vstúpi.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Milan Majerský

Fotografia, ktorá prezradila už viac, pridá sa aj Remišová?

Počas dnešného dňa sme však dostali aj vizuálny pohľad do tohto stretnutia, ktorý poskytla vicepremiérka a líderka Za ľudí Veronika Remišová. Ona bola totiž s Vierou Leščákovou ďalšími osobami, ktoré sa na tomto stretnutí zúčastnili, a je preto otázne, čo sa bude diať v nasledujúcich dňoch, no jej slová veľa naznačujú.

"Preto som veľmi rada, že KDH aj premiér Eduard Heger prijali moju ponuku na spoločné stretnutie. Proti hrozbe zlodejov a extrémistov nesmie prepadnúť ani jeden hlas demokratického voliča. A práve preto sa musíme rozprávať o ceste pre moderné, prosperujúce a úspešné Slovensko," píše Remišová, ktorá len rozprúdila úvahy o tom, či dôjde k ich spájaniu, či pohlteniu do KDH.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Veronika Remišová

Je v tom kus pragmatizmu, odkazuje politológ

A čo na toto stretnutie hovorí politológ Michal Cirner? "Keďže sa s najväčšou pravdepodobnosťou blížia predčasné voľby, každá malá politická sila hľadá možnosti ako získať čo najlepšiu pozíciu a dostať sa znovu do parlamentu. Každý bude rokovať s každým, ale nevieme ako to reálne dopadne, preto nemôžeme robiť z týchto parciálnych rokovaní nejaké zásadné závery. Je dobré, že malé politické strany alebo mimoparlamentné strany, respektíve politické osobnosti bez straníckej príslušnosti majú záujem o rokovania, aby sa netrieštili politické sily, ktoré by inak bojovali o veľmi podobného voliča a majú aj veľmi podobné programové a ideové priority. Je v tom kus pragmatizmu," reaguje Cirner.