Starosta sa s tým nepáral: Ľuďom povedal krutú pravdu! Na tieto investície môžete zabudnúť a ešte si aj priplatíte

BRATISLAVA – Na investície do lesoparku, detských ihrísk, opravy ciest či chodníkov môžu obyvatelia Vrakune zabudnúť. Bratislavská mestská časť totiž aktuálne rieši rovnaké problémy, ako mnoho ďalších slovenských obcí či mestských častí. Mnohonásobne vyššie ceny za energie v kombinácii s financiami, o ktoré prišli pre vyšší daňový bonus či vyššími nákladmi na platy ich dostávajú do existenčných problémov.

Starosta bratislavskej Vrakune Martin Kuruc sa rozhodol prostredníctvom sociálnej siete svojim občanom na rovinu povedať, ako sa vecí majú. A dobré správy to pre nich rozhodne nie sú. „Včera nám na úrad prišli predpisy za teplo na rok 2023. Tak namiesto 64-tisíc budeme za budovy MÚ platiť 170-tisíc. A to v tom nie sú započítané budovy škôl a materských škôl, ktorým tiež začali chodiť vyššie zálohy zo 4-tisíc mesačne v roku 2022 na 24-tisíc mesačne v roku 2023,“ uviedol starosta. Podľa neho každý vie, aké dopady to bude mať na celú krajinu a hospodárstvo - drahšie základné potraviny a služby, prípadne niektoré prevádzky jednoducho zatvoria a skončia. „Od nás budete očakávať, že budeme dobre hospodáriť s verejnými financiami, aby sme mohli Vrakúňu nielen udržiavať, ale aj rozvíjať, čo vám na rovinu poviem, bude naozaj ťažké,“ povedal priamo.

Mili Vrakuncania, Niekedy mate naozaj chut hodit uterak do ringu.... vcera nam na urad prisli predpisy za teplo na rok... Posted by Martin Kuruc StarostaVrakune on Thursday, January 12, 2023

Ako tvrdí, mali očakávania, že vláda mestám a obciam v tomto ťažkom období pomôže, no stal sa presný opak. Namiesto pomoci im podľa Kuruca len ešte viac uškodili schválením daňového bonus, na vyplácanie ktorého ukrojili financie práve samosprávam. Vyčíslil, že Vrakuňa takto príde tento rok príde o 150-tisíc eur. K tomu je potrebné pripočítať aj náklady na vyššie ceny energií a platy v celkovej výške 1 milióna eur. Ako totiž upozornil Kuruc, štát poskytne financie len na platy učiteľov, no na platy kuchárok, pomocnej sily v kuchyni či učiteľov materských škôl a ostatných zamestnancov budú musieť nájsť zdroje vo vlastnom rozpočte. „Poznáte ma, nerád vyplakávam, robím čo môžem, snažím sa nájsť sponzorov na kultúrne podujatia, ktoré sa tešia veľkej obľúbenosti, ale asi tento rok nebudú. Žiadam o pomoc miestnych podnikateľov na fungovanie športových klubov, lebo tie to bez financií môžu zatvoriť,“ tvrdí. V minulosti našli firmy, ktoré im sponzorsky pomohli pri oprave sociálnych zariadení v materskej či základnej škole, ale s tým má byť už teraz koniec. „Každý musí prežiť a pomoc samospráve je asi to posledné, čo budú schopní urobiť,“ tvrdí.

Obyvateľom mestskej časti tiež odkázal, aby zabudli na investície do lesoparku, detských ihrísk, na opravu ciest či chodníkov. „Budeme radi, ak aspoň 4-krát pokosíme, budeme vynášať smeti, orezávať zeleň a nebudeme musieť zatvoriť knižnicu, školu alebo materinskú školu. Ale ani tam to nebude jednoduché, proste ekonomická kríza, zvyšovanie nákladov na energie a daňový bonus nás dostávajú na kolená,“ uviedol. V hre je tak postupné zvyšovanie poplatkov v materských školách, školských družinách či v kuchyniach. Upozornil, že prehodnotiť budú musieť aj výšku iných poplatkov, ako je daň za psa, vyhradené parkovacie miesto, zabratie verejného priestranstva či fungovanie zberného dvora.

Podľa neho je tu aj iná možnosť, vďaka ktorej by sa dalo vyhnúť zvyšovaniu poplatkov. „Nezvýšime žiadne poplatky, ale zatvoríme jednu školu, dve materské školy, knižnicu, športové kluby prestanú fungovať, budeme len svietiť a kúriť, ale to potom bezo mňa...pod takú likvidáciu obce sa nepodpíšem,“ odkázal. „Mám rád našu Vrakuňu a urobím všetko pre to aby, naše deti vyrastali v peknej a slušnej štvrti, ale k tomu potrebujem aby ste naše kroky pochopili a pomohli našej štvrti v tejto ťažkej dobe, lebo inak je to na uterák do ringu,“ dodal.