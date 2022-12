V Okolí Žiliny zúri nebezpečná choroba: Neexistuje proti nej vakcína, jej obeťou sú psy

O vírusovom ochorení informovala žilinská veterinárna nemocnica, ktorá prijala psa s neurologickými príznakmi - nadmerná agresivita, hryzenie do predmetov, výrazné slinenie a svrbenie. "Pes však do niekoľkých hodín uhynul. Následne Regionálna veterinárna a potravinová správa na základe pitvy potvrdila Aujeszkyho chorobu. Ide o vírusové ochorenie, kde primárnym hostiteľom vírusu je prasa. Ochorenie sa nedá liečiť a vždy sa končí úhynom psa," upozornila hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Ohrozené sú podľa nej zvieratá, ktoré by mohli prísť do kontaktu s infikovaným diviakom alebo s jeho slinami, trusom prípadne krvou. "Preto sú najviac ohrozené poľovné psy. Upozorňujeme tiež majiteľov ostatných psov na uvedené nebezpečenstvo nákazy počas pohybu v prirodzenom prostredí diviačej zveri. Uhynutý psík sa pravdepodobne nakazil v lokalite Dohňany," uviedla hovorkyňa mesta s tým, že Aujeszkyho choroba nie je prenosná na človeka.

Vakcína neexistuje

Svoje o „pseudobesnote“ vedia aj poľovníci. Poľovnícka komora uviedla, že aj keď sa zdá, že nemá žiadny vplyv na diviaky, pre poľovné psy je veľmi nebezpečné. „K najpravdepodobnejšej možnej infekcii psov od diviakov môže dôjsť v období, keď sa najčastejšie používajú na spoločné poľovačky. Každoročne sa to aj stáva, len škoda, že psy uhynuté za príznakov tohto ochorenia sa zriedka dostávajú na laboratórne vyšetrenie, preto laboratórne potvrdených prípadov je menej. Pretože klinické príznaky ochorenia sú však typické a manifestné, určiť diagnózu je pomerne ľahké. Pri správnom stanovení diagnózy pomáhajú aj anamnestické údaje, kde sa vždy uvádza kontakt s diviakom alebo konzumácia surového diviačieho príp. bravčového mäsa,“ uviedli.

Galéria fotiek (4) Poľovník

Zdroj: Getty Images

Inkubačné štádium u psov trvá podľa nich od 2 do 10 dní. Za ten čas si chovateľ zvyčajne na psíkovi ani nevšimne žiadne príznaky. „Prvým klinickým prejavom je nápadne časté olizovanie, čo prechádza do pocitu svrbenia, ktorého intenzita sa stupňuje. Svrbenie u psov sa lokalizuje zvyčajne na hlavu a na okolie papule. Škriabanie je také intenzívne, že na miestach svrbenia sa vytvárajú otvorené rany. Nastupuje obrna jazykového a hltanového svalstva, neskôr zášklby svalstva na hlave a krku. Zvieratá hynú do 12 hodín od prejavenia sa klinických príznakov, výnimočne do dvoch dní,“ zhrnuli.

Ako poukázali, keďže momentálne na trhu nie je žiadna vakcína proti ACH vhodná pre mäsožravce, jedinou ochranou našich štvornohých pomocníkov sú poznatky o možností šírenia ochorenia a minimalizácia situácií, počas ktorých môže dôjsť k infikovaniu psa. „Preto najmä v čase vylučovania vírusu diviakmi, čo je obdobie spoločných poľovačiek, je dôležité neškodne odstraňovať vývrhy z diviakov, nenechávať pobiehať psy na výradisku a zabrániť ich kontaktu s ulovenými diviakmi. V tomto období nie je vhodné používať na výcvik psov ratice a kože z ulovených diviakov, prípadne zakladať stopy pofarbené krvou z takýchto zvierat. Zabránenie olizovania krvi, telových otvorov a požierania vývrhov by malo byť samozrejmosťou. A aby spoločné poľovačky na diviaky bez psíkov sa nakoniec nestali skutočnosťou, neostáva nám dúfať, že už v blízkej budúcnosti bude k dispozícii aj účinná očkovacia látka,“ vyjadrili nádej.