AKTUÁLNE Horské priechody Donovaly a Dobšiná sú pre nákladnú dopravu uzavreté

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Okrem R3 Tvrdošín - Trstená a R1 v okolí Banskej Bystrice, kde je vrstva čerstvého až kašovitého snehu do dvoch centimetrov.

Horské priechody sú podľa SSC zjazdné

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek na západe a východe Slovenska je prevažne suchý až mokrý. Na ostatnom území, najmä v hornatejších oblastiach, zväčša pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného, prípadne zľadovateného snehu do troch centimetrov, miestami do piatich centimetrov.

Horské priechody sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov. Okrem horských priechodov Šturec a Donovaly, kde je vrstva snehu do piatich centimetrov a horských priechodov Zbojská, Branisko, Dobšiná, Veľké Pole, Štós a Cukmantel, kde je zľadovatený sneh do dvoch centimetrov. Horské priechody Biela Hora, Príslop, Vyšehrad, Soroška, Kremnické Bane, Pezinská Baba, Dargov, Pusté Pole a Havran sú vlhké až mokré.

Pozor na hmlu a snehové jazyky

SSC upozorňuje, že hmla obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov v oblasti Jelšavy. V okolí Novej Bane padá mrznúce mrholenie. V okolí Heľpy, Trstenej, sedla Besník a Čertovice fúka zas silný vietor. Pri Trstenej sa na všetkých cestách miestami vytvárajú snehové jazyky.

Vo štvrtok platia výstrahy pred poľadovicou aj pred vetrom na horách

Vo štvrtok platí na strednom, západnom a na časti východného Slovenska výstraha pred poľadovicou. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako je doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia.

Na hrebeňoch Tatier sa očakáva výskyt vetra až víchrica

V okrese Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno platí do 15.00 h výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. V týchto okresoch sa na hrebeňoch Tatier očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu, a/alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je víchrica. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo," poznamenali meteorológovia.