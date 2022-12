Kočnerove nahrávky opäť ožívajú: Brhelovci vyťahujú rozhovor so Suchobom! Spomínal sa už pred tromi rokmi

Stretnutie Michal Suchoba, nedeľa 20:30, parkovisko na Kolibe pred reštauráciou Koliba - tak začína nahrávka Mariana Kočnera, ktorý si nahral rozhovor s podnikateľom v IT Michalom Suchobom ešte v roku 2015. Podnikateľa v IT si novinári všimli, keď jeho firma Allexis začala zarábať milióny cez IT zákazky na finančnej správe. Suchoba je priateľ bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho a jeho zmluvy so štátom sú v utajenom režime.

Dnes sú obaja - Suchoba aj Imrecze - v pozícii kajúcnikov a svedčia v kauze Mýtnik. V nej sú obžalovaní Jozef Brhel, jeho syn Jozef Brhel mladší či bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc. Obvineniu čelí aj Martin B., Milan G. a Miroslav S. Obžaloba sa týka porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zločin prijímania úplatku.

Obaja klamú, tvrdí Brhelova obhajoba

Na pojednávaní na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici vypovedal František Imrecze, senát predvolal aj Michala Suchobu. Toho ešte v roku 2021 zadržali v Dubaji. Obaja sa rozhodli spolupracovať s políciou. František Imrecze na súde uviedol, že s Jozefom Brhelom sa stretával asi desaťkrát do roka. Kontaktoval ho vždy obžalovaný a rozprávali sa o reforme finančnej správy, preberali rôzne veci, nominácie, obstarávania a projekty v oblasti informatiky.

Brhel mu údajne v hotovosti vyplácal kompenzáciu mzdy, za každý rok pôsobenia v správe 200.000 eur. Svedok to považoval za "dorovnávanie mzdy", čím sa neznížil jeho životný štandard. "Je nelogické, aby niekto dával 1,1 milióna eur za celé jeho pôsobenie v správe a nič za to nechcel. Ani sám svedok to nevedel označiť. Určite sa nestretávali tak intenzívne. Je to nezmysel," reagoval obhajca Jozefa Brhela Michal Mandzák.

Galéria fotiek (6) Obhajca Jozefa Brhela Michal Mandzák

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Obhajoba a klienti Brhela a jeho syn tvrdia, že obaja svedkovia boli hlavami zločineckej skupiny na finančnej správe, ktorá páchala rozsiahlu daňovú trestnú činnosť. Chcú sa vraj vykúpiť zo zločinov, preto vypovedajú nepravdivo. "František Imrecze spolu s Michalom Suchobom okradli štát na DPH v Nitre o 18 miliónov eur. Túto krádež nemajú na koho hodiť, boli hlavami zločineckej skupiny. Z 18 miliónov eur štátu zatiaľ nevrátili ani euro," konštatovali. "Rozhodne sa necítim ako hlava zločineckej skupiny. Kauza, ktorú obžalovaní popisujú, je v prípravnom konaní a detailne k nej vypovedám," reagoval Imrecze.

Galéria fotiek (6) František Imrecze

Zdroj: Topky/Maarty

Známa nahrávka opäť na pretrase

Obhajca Michal Mandzák požiadal v utorok súd, aby doplnil dokazovanie o 25-minútovú zvukovú nahrávku z iného trestného konania, ktorú v roku 2015 zhotovil Marian Kočner. Ide o jeho rozhovor s Michalom Suchobom. Podľa obhajoby z neho vyplýva, že Michal Suchoba sa spolčil s Kočnerom, aby mu pomohol zakryť daňové delikty na finančnej správe v objeme 4,2 milióna eur. Všetko sám vybavoval.

Galéria fotiek (6) Michal Suchoba

Zdroj: minv.sk

Nahrávku vyhotovil Marian Kočner ešte v roku 2015. Suchoba od neho prišiel pýtať peniaze za to, že finančná správa mu nebude kontrolovať dane. Marian Kočner mu povedal, že nechce platiť veľa, lebo má všetko dohodnuté s Ficom a v minulosti pomohol aj mecenášovi Smeru Jurajovi Širokému.

Nahrávka rozhovoru medzi Marianom Kočnerom a Michalom Suchobom

"Som v zlej situácii, lebo viem, že v budúcnosti ťa budem potrebovať. Ja ti rozumiem, čo rozprávaš, ale v deň D si niekto nárokoval niečo, čo niekde inde nebolo zaplatené a štátny rozpočet je mínus 4,2 milióna," hovorí Suchoba na nahrávke Kočnerovi. "O tom sa s tebou nebavím, to máš absolútnu pravdu," odpovedá mu Kočner.

Galéria fotiek (6) Marian Kočner je aktuálne odsúdený v kauze televíznych zmeniek

Zdroj: Topky/Maarty

"Keď štátny rozpočet je mínus 4,2 milióna, tak niekto pôjde tým celým hore a bude rozoberať jednu po druhej transakcie, trhové ceny, znalečáky, všetko, čo si vieš predstaviť," varuje Kočnera a hovorí, že už mal veľa podobných debát "s veľmi vysoko postavenými ľuďmi, ktorí majú milióny eur v rôznych ko…ách a na účtoch tu a v zahraničí". "Celé to začína a končí, že bola nula a zrazu sa vygeneroval dlh," hovorí Suchoba.

Chválil sa Ficom

Kočner je známy tým, že si nahrával takmer každý rozhovor a stretnutie, niekedy aj tie s jeho deťmi. Táto konrétna nahrávka sa objavila už v roku 2019. Zverejnil ju vtedy DenníkN. Kočner na nej spomína aj bývalého premiéra Roberta Fica.

"Ja som kedysi povedal Robovi jednu vec z očí do očí, takto ako tebe, keď sme spolu sedeli a keď som urobil to, čo som urobil, aby vyhrali voľby. Pokiaľ táto vláda bude vládnuť, chcem mať svätý pokoj, nechcem, aby sa do mňa niekto navážal, či to bude policajt, daňový úrad, alebo prokuratúra. A on mi hovorí: Budeš ho mať. A ja mu hovorím: Keď nie, ty nebudeš premiér. A on hovorí: Ja to viem. No, vybavená vec a takto to je," povedal Suchobovi Marian Kočner.

Spomínal aj Radičovú so Sulíkom

Okrem vzťahov s bývalým premiérom sa Kočner Suchobovi chválil, že on je jediným, ktorý vlastní originál nahrávky Gorily a Ficovi povedal, že pokiaľ bude mať on pokoj, tak svetlo sveta neuzrie. "Tak sme sa dohodli," povedal Kočner na nahrávke. Spomenul aj bývalého ministra hospodárstva Richarda Sulíka a expremiérku Ivetu Radičovú.

"Ja som rozoštval bývalú pani premierku a predsedu parlamentu," povedal Kočner Suchobovi. "S Ivetou Radičovou som mal korektný pracovný vzťah, jej materská strana SDKÚ jej vkuse hádzala polená pod nohy, my nie, my sme stáli za Ivetou Radičovou," odpovedal vtedy Sulík na otázku novinárov. Tento korektný vzťah podľa neho vydržal až do pádu vlády v roku 2011. Hlasovanie o dôvere vlády bolo podľa neho až desať mesiacov po tom, ako sa stretol s Marianom Kočnerom.