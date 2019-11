Kočnerova nahrávka o tajnej dohode s Ficom: Keď nebudem mať pokoj, ty nebudeš premiér

Marian Kočner si podľa Denníka N nahral aj rozhovor s podnikateľom v IT Michalom Suchobom. Ten od neho prišiel pýtať peniaze za to, že finančná správa mu nebude kontrolovať dane. Marian Kočner mu povedal, že nechce platiť veľa, lebo má všetko dohodnuté s Ficom a v minulosti pomohol aj mecenášovi Smeru Jurajovi Širokému.

Ja som to Robovi povedal z očí do očí

Marian Kočner bol pri nahrávaní precízny. Nielenže si zrejme nahrával takmer všetko vrátane rozhovorov s vlastnými deťmi, niekedy si nahrávku zvykol označiť aj tým, že na úvod povedal, koho a kde ide nahrávať. Tak to bolo aj v prípade rozhovoru, ktorý mal v nedeľu 6. septembra 2015 so Suchobom. „Michal Suchoba, nedeľa 20:30, parkovisko na Kolibe pred reštauráciou Koliba.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Ja som kedysi povedal Robovi jednu vec z očí do očí, takto ako tebe, keď sme spolu sedeli a keď som urobil to, čo som urobil, aby vyhrali voľby. Pokiaľ táto vláda bude vládnuť, chcem mať svätý pokoj, nechcem, aby sa do mňa niekto navážal, či to bude policajt, daňový úrad, alebo prokuratúra. A on mi hovorí: Budeš ho mať. A ja mu hovorím: Keď nie, ty nebudeš premiér. A on hovorí: Ja to viem. No, vybavená vec a takto to je,“ povedal Suchobovi Marian Kočner.

Nebudem ti hovoriť, čo som s Robom riešil

Podnikateľa v IT si novinári všimli, keď jeho firma Allexis začala zarábať milióny cez IT zákazky na finančnej správe. Suchoba je priateľ bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho a jeho zmluvy so štátom sú v utajenom režime. Kočner na nahrávke pokračoval v opisovaní vzťahu s Ficom. Suchoba mu odpovedal, že „tu sme od Roba asi o päť poschodí nižšie“. „Ale ja nemám problém mu to pripomenúť, len to je ko…na čistá, nestojí to za to. Ja budem radšej, keď tam bude on, lebo viem, že ja budem mať svätý pokoj, ja mám kdesi odložené nejaké veci, o ktorých on vie.“ Kočner Suchobovi priznáva, že ide o Gorilu.

Zdroj: Maarty

„U mňa sa kedysi stretávali, nebudem ti hovoriť kto, a kde a čo som s Robom riešil, ale dnes som jediný človek na svete, ktorý vlastní originál nahrávku Gorila. Jediný a všetci to vedia. Nikdy v živote to neuzrie svetlo sveta, pokiaľ ja budem mať svätý pokoj, tak som sa s Robom kedysi dohodol,“ povedal na nahrávke Kočner. Nahrávka so Suchobom sa nachádzala v Kočnerovom mobile, ktorý po jeho zatknutí zaistila polícia. Marian Kočner je obžalovaný v kauze zmenky a obvinený v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na krku má aj ďalšie obvinenia.