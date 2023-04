Ako v 90. rokoch: Analytika Smatanu dobili v uliciach hlavného mesta, TOTO ho rozzúrilo ešte viac!

BRATISLAVA - Spoločnosť sa radikalizuje a už je to doslova cítiť aj v uliciach hlavného mesta. Na vlastnej koži pocítil drzosť a násilie aj známy analytik Martin Smatana, ktorý sa stal obeťou útoku a krádeže uprostred ulíc Bratislavy! Všetko okamžite nahlásil polícii, no to, čo sa udialo bezprostredne po útoku, ho rozzúrilo ešte viac. Boli to okoloidúci svedkovia, ktorí ani prstom nepohli, len šomrali!

Osudná večera v meste

Analytik svoju piatkovú hrôzu popísal na sociálnej sieti počas víkendu. Sám prezradil, že bol až po piatich mesiacoch v Bratislave na večeri. "Keďže bola krásna noc, tak som sa rozhodol, že pôjdem z akcie domov peši. Napriek tomu, že som vyzeral, že nemám 10 centov, cestou domov ma okradli. Skúsil som sa brániť, ale ide to ťažko, keď bez varovania dostanete kopačku štýlom Mortal Kombatu do brucha," posťažoval sa kreatívnym prirovnaním známy analytik z dôb koronakrízy.

Stáva sa to, povzdychol si

Smatana priznal, že takéto veci sa stávajú. "Je mi ľúto toho chudáka, čo si nakoniec vybojoval môj telefón, keďže sa jednalo o trojročný model a bolo to v Starom Meste, kde sú prakticky všade kamery. Neviem si predstaviť v akej životnej situácií museli byť, keď im toto za to stálo," okomentoval mentálne postavenie útočníkov Smatana, no vec, ktorá ho dostala do vývrtky však, paradoxne, s útočníkmi priamo nesúvisí.

Smutná slovenská realita - skupinka ľudí sa všetkému len prizerala

"Čo však nechápem a je podľa mňa smutno-príznačné pre Slovensko je to, že asi 150-200 metrov od nás kráčala skupinka ľudí, čo sa tomuto celému prizerala. Nezakričali o pomoc ani inak nepomohli," posťažoval sa Smatana, ktorý keď sa po incidente pozbieral a išiel za nimi či si náhodou nevšimli ako vyzerali, tak mu odpovedali veľmi stroho. "Povedali, že nie, ale povedali (parafrázujem): „bolo hrozné vidieť čo sa deje“ a „človek sa už musí báť ísť kamkoľvek sám“," popisuje smutnú reakciu Smatana. "Toto ma nahnevalo ešte viac ako to, že ma okradli. Toto je totiž naša typická črta. Sťažovať sa a frflať, ale ak by sme mali konať, pomôcť a postaviť sa zlu, to už nie," sklamane dodal Smatana.

Celý incident nahlásil kompetentným orgánom

Pokiaľ vraj "ostaneme národ pasívnych frflošov, nepostavíme sa zlu a neprávu a zavrieme pred ním alibisticky oči, nikdy sa ako krajina neposunieme". "Telefón už mám nový a idem to práve všetko nahlásiť," popísal v nedeľu večer v statuse piatkový incident Smatana. Je veľmi pravdepodobne, že aj vďaka kamerovým záznamom z miesta činu sa už celým incidentom zaoberá polícia, ktorej sme adresovali niekoľko otázok.

Smatana sa však evidentne neobrátil na mestskú políciu v Bratislave, ale na štátnu. "Mestskej polícii Bratislava nebol spomínaný incident doposiaľ nijakým spôsobom nahlásený," povedala pre Topky hovorkyňa Mestskej polície Bratislava Barbora Krajčovičová.