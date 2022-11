November ukáže svoju pravú tvár: Vyťahujte teplé oblečenie, cez víkend nás potrápia hmly, sneh aj poľadovica

BRATISLAVA – Hmla, zamračené, sneh. Pekné a príjemné jesenné počasie je zdá sa definitívne preč. Ako sme mohli vidieť už počas týždňa, na Slovensko dorazili prvé dni začínajúcej zimy. Tá sa naplno predvedie aj počas víkendu. Pripraviť by sa na to mali najmä motoristi, ktorých miestami okrem sneženia potrápi aj poľadovica a hmly.

Video: SHMÚ: Predpoveď pre vás na 47. a 48. týždeň 2022

Už dnes máme oblačné až zamračené počasie. Ako uvádza SHMÚ, miestami, najmä na juhozápade a v Banskobystrickom kraji, je aj zmenšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota sa pohybovala od 1 do 6 stupňov, pri slnečnom počasí to mohlo byť 6 až 12 stupňov. Na horách už prituhlo, vo výške 1500 metrov sa teplota pohybovala okolo -2 stupňov.

Úvod zimy sa naplno ukáže aj počas víkendu. V noci rátajte s tým, že bude oblačno až zamračené a k tomu hmlisto. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky, ktoré môžu miestami namŕzať. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od 3 až -2, pri zmenšenej oblačnosti v údoliach miestami okolo -4 stupňov. Oveľa teplejšie nebude ani počas dňa.

Očakávajte oblačno až zamračené. Ojedinele, na Záhorí, v Trenčianskom kraji a na severe miestami aj slabý dážď alebo mrholenie. Neostane však iba pri tom. V stredných polohách a ráno prechodne aj nižšie už totiž treba počítať aj so snežením. Na horách môžu napadnúť až štyri centimetre. Pripraviť by ste sa mali aj na to, že sa môže vyskytovať hmla a poľadovica. V južnej polovici západného Slovenska a na Honte bude počas dňa okolo 9 stupňov. Na horách opäť pod nulou.

V nedeľu sa bude nad strednou Európou bude podľa SHMÚ naďalej nachádzať oblasť vyššieho tlaku vzduchu. Súčasne k nám bude vo vyšších vrstvách ovzdušia od severovýchodu zasahovať okraj tlakovej níže.

Očakávať môžete veľkú, v západnej polovici miestami zmenšenú oblačnosť. Ojedinele sa môžu slabé zrážky vyskytnúť v noci aj na severe a východe vyskytnúť. Od stredných polôh a v noci a

zrána aj nižšie môže opäť snežiť. Ojedinele môže byť tiež hmlisto a na cestách hrozí poľadovica.