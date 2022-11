Kompenzácie pre zvýšený daňový bonus sú nedostatočné: Môže nastať aj zhoršenie spojov MHD

BRATISLAVA - Navrhované kompenzácie v súvislosti s plánovaným zvýšením daňového bonusu sú pre samosprávy nedostatočné. Vyhlásila to Únia miest Slovenska (ÚMS) s tým, že pokles príjmov samosprávnych krajov, miest a obcí bude zásadný a trvalý. Únia spoločne so Združením miest a obcí Slovenska i asociáciami prednostov úradov miestnej samosprávy a komunálnych ekonómov preto vyzývajú poslancov Národnej rady SR, aby za pozmeňujúci návrh k novele zákona o dani z príjmov nehlasovali.

Samosprávy upozorňujú, že im štát na zvýšený daňový bonus má zobrať 784 miliónov eur, kompenzácie sú však na úrovni 240 miliónov eur. "Ide tak o pokračovanie v prijímaní rozhodnutí, ktoré majú negatívne vplyvy na samosprávy a automaticky sa premietnu do znižovania kvality verejných služieb, ktoré samosprávy zabezpečujú pre obyvateľov," uviedla ÚMS s tým, že každá samospráva bude voliť opatrenia individuálne.

Môžu nastať viaceré komplikácie

Upozorňuje však, že môže nastať redukcia spojov a zhoršenie intervalov v mestskej hromadnej doprave (MHD), zvýšenie cestovného v MHD, zastavenie dotácií pre šport, kultúru či sociálne služby. Taktiež môže dôjsť k prepúšťaniu zamestnancov samosprávy, k zvýšeniu dane z nehnuteľnosti, poplatkov v školách i v zariadeniach pre seniorov. Zvýšiť sa tiež podľa ÚMS môže aj nájomné za hrobové miesta či daň za verejné priestranstvá.

Zvýšený daňový bonus na prechodné obdobie

Z navrhovaných pozmeňujúcich návrhov k vládnej novele zákona o dani z príjmov, ktorá je momentálne v druhom čítaní, vyplýva, že daňový bonus by sa mohol zvýšiť na 140 eur mesačne. To na prechodné obdobie dvoch rokov a na vyživované deti do 18 rokov. Samosprávam by sa to malo kompenzovať zo zdrojov z dane z príjmov právnických osôb. Poslanci by o tom mohli rozhodnúť na ďalšej riadnej parlamentnej schôdzi.