Medzi lekármi a vládou sa rodí dohoda na 7 bodoch: Na TOMTO sa však zhodnúť nevedia! Sporná požiadavka

BRATISLAVA - Po niekoľkých dňoch rokovaní a týždňoch neistoty, či bude mať pacientov vôbec kto liečiť, lekári a vláda dokázali dospieť do stavu, kedy sa hovorí o dohode na siedmich bodoch. Ten ôsmy je však aj naďalej otázny - sú ním platy zdravotníkov. Tí majú vlastnú predstavu, vláda zasa svoju, o niečo skromnejšiu. Zlomový by mal byť zajtrajšok.

V siedmich bodoch smerujeme k dohode, informoval po utorkovom rokovaní s Lekárskym odborovým združením premiér Eduard Heger. Dodal, že dohoda stojí na ôsmom bode týkajúcom sa platov.

"V tomto čase, keď riešime energetickú krízu, vysokú infláciu, ponuka 309 miliónov eur, to znamená dostať sa na úroveň českých platov, je veľmi štedrá," skonštatoval Heger. Lekárov prosí o stiahnutie výpovedí.

Minister financií Igor Matovič opakovane potvrdil, že ponuka na zvýšenie platov až o 35 percent je finálna. V stredu očakáva od lekárov definitívnu odpoveď. Upozornil, že odborári trvajú na zvýšení o 59 percent a po 1. decembri má platiť pôvodná požiadavka so zvýšením až o 100 percent.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský doplnil, že pokračujú ďalšie rokovania, na ktorých sa doladia technické detaily. "Hlavné body sú dohodnuté, hľadáme cesty, akým spôsobom to najrýchlejšie dostať do legislatívy," vysvetlil. Verí, že do konca utorkových rokovaní bude hlavný náčrt vyladený na 95 percent.

Popoludní, ešte počas rokovania, sa k ich priebehu vyjadril aj šéf LOZ Peter Visolajský. "Zajtra máme dostať ponuku. Sme ochotní prísť každý deň, aby sme dospeli k dohode. Bez 2100 lekárov nemôžu nemocnice fungovať," uviedol. Finálnu ponuku vlády k platom lekárov Visolajský ako konečnú nevnímal. "Neuzatváral by som to ako konečnú ponuku vlády, robíme všetko pre to, aby sme sa vo všetkých požiadavkách stretli na nejakom kompromise. To, čo nás delí od kompromisu v otázke platov, je 40 miliónov eur. Čo je v rozpočte zdravotníctva naozaj zanedbateľná čiastka," skonštatoval.