Choré dieťa na rodinnú oslavu nepatrí! Žiadne stretnutia s kamarátmi ani starými rodičmi, vystríha odborník

Deti už pár mesiacov chodia do škôl, škôlok, vstupujeme však do sezóny, kedy sa začínajú rozbiehať vírusové i bakteriálne infekcie. Deti sú špeciálne náchylné, keďže si v kolektívoch odovzdávajú bacily veľmi intenzívne. Ako ich ochrániť pred rôznymi infekciami, ako funguje u nich imunita či o tom, aká prevencia je efektívna, sme sa rozprávali s prednostom II. Detskej kliniky SZU v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. MUDr. Karolom Kálinským.

Veľké kolektívy, v ktorých sa deti pohybujú, sú priam liahňou bacilov. Okrem zdravotných komplikácií to potom limituje aj život v širšej rodine. Deti prinášajú bacily aj domov a infekciu „darujú“ ďalej. Nemôžeme sa stretávať s blízkymi ľuďmi či starými rodičmi, čo dokáže riadne pokaziť sviatky. Ešte stále je však čas urobiť niečo pre posilnenie zdravia celej rodiny, aby sme si mohli Vianoce vychutnať v čo najväčšej pohode. MUDr. Kálinský vysvetľuje, čo môžeme urobiť v predvianočnom období pre posilnenie imunity a ako sa správať, keď choroba prepukne.

Prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. je pedagogicky činný od roku 1990 v pre aj postgraduálnej výuke. Vychoval niekoľko doktorandov, pravidelne je oponentom/členom komisií habilitačných a inauguračných konaní rôznych fakúlt a univerzít SR. V súčasnosti pôsobí na Fakulte zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici vo funkcii profesora, klinicky je činný ako prednosta II. Detskej kliniky SZU v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Oblasti odborného záujmu: neonatológia, pediatria, pediatrická intenzívna medicína, infekčné choroby – ich prevencia a liečba.

Zvyknú niektoré bežné detské choroby potrápiť aj dospelých? Ak áno, ako sa u nich prejavujú? Pre ktoré skupiny dospelých sú ochorenia „chytené“ od detí najnebezpečnejšie?

Určite áno – tie menej závažné, ale dokonca aj veľmi nebezpečné, niekedy smrteľné. Všeobecne sú, čo sa veku týka, najzraniteľnejšie dve skupiny populácie – deti do jedného roka života a seniori nad 65 rokov. Starí rodičia sú často v kontakte s vnúčatami, ktoré sú niekedy nosičmi nebezpečných baktérií. Deti klinicky choré nie sú, ale môžu nakaziť rodinných príslušníkov, u ktorých choroba prepukne naplno. Mám na mysli napríklad pneumokokové ochorenia, meningokokové ochorenia a niektoré iné. Je vhodné, aby aj seniori podstúpili dobrovoľné očkovanie podľa platných odporúčaní, čím sa ich ochrana výrazne zvýši. Niektoré vakcíny v tomto veku sú hradené zdravotnými poisťovňami.

Ktoré ročné obdobie je pre detskú imunitu najväčšou záťažou a prečo?

Určite sú to jeseň a zima, teda perióda od začiatku októbra až do konca apríla. V tomto období je na severnej pologuli tzv. chrípková sezóna – konkrétne od 40. kalendárneho týždňa aktuálneho roka až do 18. týždňa roka nasledujúceho. V tomto období je typický zvýšený výskyt respiračných infekcií, hlavne chrípky a chrípke podobných ochorení.

Dá sa povedať, že napríklad na jeseň je vhodnejšie užívať iné vitamíny či minerály ako v zime alebo v lete, prípadne je to jedno? Aké by ste nám poradili?

Tých potrebných látok je viac. Dostatok ovocia a zeleniny, čo však niekedy nestačí alebo to nie je možné. Vtedy môžeme využiť rôzne doplnky výživy či zdravotné pomôcky. Niektoré sú vhodne skombinované a aj upravené, takže deťom aj chutia (sirup, gél, žuvacie tablety, lízanky a pod.). 😊

Čo môžu rodičia robiť pre to, aby posilnili imunitu dieťaťa?

Vývoj detí má vo svojich jednotlivých obdobiach svoje špecifiká. Okrem veku primeranej plnohodnotnej výživy, dodržiavania hygienických štandardov, ochrany pred závažnými infekčnými ochoreniami a ich možnými komplikáciami očkovaním, je pre správny vývoj detského organizmu dôležitý aj dostatočný prísun niektorých prvkov (železo, vápnik, zinok) či vitamínov a iných podporných látok (vitamíny, D, K, C, betaglukany, pre, pro a postbiotiká ...).

Dôležitý je tiež dostatok pohybu, oddychu, eliminovať negatívne a škodlivé vplyvy vonkajšieho prostredia – pobyt v zle vetranej miestnosti, pokiaľ je to možné kúrenie v miestnosti tuhým palivom, fajčenie v miestnosti kde sa deti nachádzajú a podobne.

Ak už dieťa ochorie, na čo je vhodné sa zamerať (aké tekutiny, aká strava....) a čo mu okrem liekov podávať?

Pri prvých príznakoch nachladnutia je dôležitý kľudový režim dieťaťa, pobyt vo vyvetranej miestnosti, dostatočný prísun tekutín, podľa potreby izolácia v domácom prostredí. Samozrejme môžeme doplniť vitamíny vhodnou stravou, resp. doplnkami výživy. Pokiaľ má dieta zvýšenú teplotu, reagujeme podľa nasledovných odporúčaní: Horúčka je zvýšenie telesnej teploty nad 38,5 °C meraná v konečníku dieťaťa. Teplotu znižujeme, ak presiahne hranicu 38,5 °C (febrília) a najmä ak prekračuje 41 °C (hyperpyrexia).

Možnosti na zníženie teploty sú rôzne, napríklad fyzikálne alebo medikamentózne (podanie niektorých z liekov ovplyvňujúcich horúčku u detí - t.j. analgetiká - antipyretiká a nesteroidné protizápalové lieky). Subfebrílie, teda mierne zvýšenú teplotu, ovplyvňovať nemusíme. Vtedy totiž organizmus mobilizuje svoje obranné mechanizmy, ktoré mu pomáhajú vysporiadať sa s pôvodcom ochorenia. Pokiaľ sa rozhodneme aplikovať lieky, volíme vhodnú formu vzhľadom na vek a stav dieťaťa (sirup, čapíky, tablety ..). V indikovaných prípadoch je dôležité komplexné lekárske vyšetrenie a kauzálna liečba ochorenia.

Je v poriadku pustiť dieťa do kolektívu alebo zobrať na návštevu, keď už nie je úplne zdravé, teda má výtok z nosa, pokašliava, kýcha, ale nie je vyslovene choré?

Dieťa má ísť do kolektívu zdravé. Choré dieťa má byť doma s rodičmi. Nemá byť v škôlke, škole, ani so starými rodičmi, ktorí sú, ako bolo uvedené, rizikovou skupinou.

Ako sa môžu chrániť rodičia a iní rodinní príslušníci, aby sa od detí nenakazili? Aký majú v tomto ročnom období zmysel napríklad výživové doplnky pre deti a pre dospelých?

Pokiaľ je to možné, účinná je izolácia. To sa však vždy nedá, hlavne keď všetci zdieľajú jednu domácnosť. Základom je dodržiavanie zásad primárnej a sekundárnej prevencie. Ako doplnok prevencie či liečby sú určite vhodné niektoré výživové doplnky či zdravotné pomôcky. Na trhu sú dostupné desiatky produktov odporúčaných ako hlavná alebo podporná liečba širokej škály ochorení alebo na zmiernenie ich príznakov. Predávajú sa najčastejšie ako čaje, prášky, roztoky (sirup, kvapky), tablety, kapsle, čapíky, lízanky a iné. Forma zaobstarania je rôzna – domáce sirupy, distribúcia dílerom, nákup cez internet až po voľný nákup v lekárni. Ich forma a zloženie sú prispôsobené užívateľovi. Niektoré sú vhodné ako vianočný darček.

Čo robiť, ak dieťa tesne pred Vianocami ochorie? Ísť na rodinnú oslavu alebo zostať doma?

Zopakujem – žiadna rodinná oslava s chorými deťmi! Choré dieťa má byť doma s rodičmi.

