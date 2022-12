Tehotné ženy by sa mali mať na pozore: Už len pol šálky tohto nápoja denne môže ovplyvniť výšku dieťaťa

Deti, ktoré boli pred narodením vystavené malým množstvám kofeínu, boli podľa štúdie zverejnenej v časopise JAMA Network Open v priemere nižšie ako deti, ktorých mamy kofeín počas tehotenstva nekonzumovali. Jej autori tvrdia, že tieto deti boli vo veku štyroch rokov nižšieho vzrastu než tie, ktorých mamy kofeín neprijímali. Tento rozdiel sa každým rokom zväčšoval až do veku ôsmich rokov, tvrdí hlavná autorka štúdie, perinatálna epidemiologička Jessica Gleasonová. Americká akadémia pôrodníkov a gynekológov v súčasnosti odporúča obmedziť spotrebu kofeínu na menej ako 200 miligramov denne počas tehotenstva.

Pre kontext, hrnček kofeínového čaju má zvyčajne asi 75 miligramov kofeínu, hrnček instantnej kávy asi 100 miligramov a hrnček filtrovanej kávy má asi 140 miligramov. Dokonca aj viaceré druhy čokolády obsahujú desiatky miligramov kofeínu. "Rozdiely v najnovšej štúdii sa našli dokonca aj u detí mám, ktoré počas tehotenstva pili menej ako pol šálky kávy denne, teda hlboko pod súčasnými pokynmi," vysvetlila Gleasonová.

Podľa Gavina Pereiru, profesora epidemiológie a bioštatistiky na Curtin University v Austrálii, nie je jasné, či tento výskum ukazuje príčinnú súvislosť medzi spotrebou kofeínu u matky a výškou dieťaťa. "Koreláciu pozorovanú v tejto práci možno vysvetliť existenciou spoločnej príčiny konzumácie kofeínu a obmedzenia rastu, ako sú napr. chudoba, stres a stravovacie faktory," uviedol Pereira vo vyhlásení pre Science Media Center.

Ak by nižšia výška v ranom detstve pretrvala do dospelosti, existovala by šanca, že tieto deti budú čeliť riziku zlých kardiometabolických výsledkov, ako sú srdcové choroby a cukrovka, ktoré sú spojené s menším vzrastom. "Stále však neexistuje spôsob, ako zistiť, či by rozdiel pretrvával až do dospelosti. Štúdie, ktoré sa zameriavajú na výsledky populácie, ako je táto, nie sú dôvodom na paniku", dodala Gleasonová. Kofeín je okrem kávy či čaju prítomný aj v mnohých pochutinách, energetických tyčinkách či dokonca v niektorých liekoch proti bolesti.