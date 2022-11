Vymenovanie Plavčana rozpútalo vášne: Čaputovú skritizoval aj Mistrík! Nie je to také jednoduché, tvrdí známy advokát

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová nedávno vymenovala rektorov vysokých škôl a univerzít. Najväčšie vášne vyvolalo vymenovanie Petra Plavčana za rektora vysokej školy v Sládkovičove. Do prezidentky sa už tradične obul Igor Matovič, ale skritizoval ju aj Róbert Mistrík. Známy advokát však tvrdí, že to nie je také jednoduché.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok vymenovala rektorov piatich vysokých škôl. Na čelo Vysokej školy Danubius v Sládkovičove sa postaví Peter Plavčan. Univerzitu Komenského v Bratislave povedie Marek Števček a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave Bohunka Koklesová. Ako rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici bude pôsobiť Vladimír Hiadlovský. Samuel Abrahám bude na čele Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií, vymenovanie sa uskutočnilo v jeho neprítomnosti.

"Všetci už máte s pôsobením na tomto poste skúsenosti a ďalšie roky tak pre vás predstavujú možnosť pokračovať v začatej práci. Znamenajú aj dôveru, ktorú do vás vložila vaša akademická obec," pripomenula prezidentka.

Vášne vyvolal Plavčan

Najmä vymenovanie Petra Plavčana bol pre niektorých nepochopiteľný krok. Za tento počin skritizoval na sociálnej sieti prezidentku aj Róbert Mistrík. "Internetoví ústavní právnici, miestne médiá a dokonca aj prezidentský palác šíria nezmysly, že prezidentka nemá inú možnosť ako kandidáta zvoleného správnou radou do funkcie rektora vymenovať. Realita je iná. Ústava nehovorí, či prezident je iba úradník, ktorý pri vymenúvaní do plejády funkcií skúma len splnenie formálnych kritérií a vymenovať musí. Ústavný súd Slovenskej republiky podal oficiálny výklad (PL. US 4/2012), na základe ktorého je prezident štátnik a vymenovať nemusí, pričom prezident neskúma len formálne kritériá. Aj legálne zvoleného a prezidentovi navrhnutého kandidáta spĺňajúceho formálne a zákonné predpoklady, môže odmietnuť, a to z dôvodu „závažnej skutočnosti vzťahujúcej sa na osobu kandidáta, ktorá dôvodne spochybňuje jeho schopnosť vykonávať funkciu spôsobom neznižujúcim vážnosť ústavnej funkcii," napísal Mistrík.

Každý kto si dovolí vecne kritizovať pani prezidentku, alebo kohokoľvek z epicentra nášho provincializmu, vlastne útočí,... Posted by Robert Mistrík on Friday, November 18, 2022

"Kto v prípade kandidáta Petra Plavčana nevidí závažnú skutočnosť, ten asi rok pred ohlásením kandidatúry nečítal noviny, rok pred zvolením s nami nestál na námestiach pri masových protestoch organizovaných hnutím Za slušné Slovensko a niečo viac ako rok pred kľúčovými voľbami zatvára oči pred mnohými absurdnosťami tejto krajiny," dodal.

Nie je to také jednoduché, tvrdí Kubina

Na slová Róberta Mistríka zareagoval aj známy advokát Peter Kubina, ktorý tvrdí, že to nie je také jednoduché, ako vedec prezentuje. "Bol by som bezpochyby rád, ak by to bolo také jednoduché, ako tvrdí pán Robert Mistrik. Problém je v tom, že menovacie právomoci hlavy štátu sú iné vo vzťahu k vrcholným predstaviteľom ústavných orgánov a iné vo vzťahu k rektorom vysokých škôl. Povedané inak, vysoká škola (a súkromná už vôbec) nie je ústavný orgán," napísal Kubina.

“VYSOKÁ ŠKOLA” V SLÁDKOVIČOVE NIE JE ÚSTAVNÝ ORGÁN Bol by som bezpochyby rád, ak by to bolo také jednoduché, ako tvrdí... Posted by Peter Kubina on Friday, November 18, 2022

"Vysoké školy (a osobitne tie súkromné) však žiadnymi ústavnými orgánmi nie sú a zabezpečovanie ich riadneho chodu nie je úlohou ani právomocou prezidentky. A to ani pri tom najliberálnejšom výklade ústavy. Preto kandidáta na rektora vysokej školy prezidentka nemôže odmietnuť za rovnakých okolností ako kandidáta na funkciu v ústavnom orgáne. Nehovorím, že by to nebolo možné skúsiť, ale bolo by to varenie z vody a ústavne by to nebolo o čo oprieť," vysvetlil Kubina.

