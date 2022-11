Viem si predstaviť spojenie UK s STU v Bratislave do jedného celku, tvrdí minister Horecký

"Spájanie vysokých škôl nie je direktíva, nebolo to ani v prípade spájania vysokých škôl vo svete. Nikto to nikdy vysokým školám neprikáže," poznamenal Horecký. Úlohou spoločnosti je podľa ministra pripraviť vysokým školám podmienky, aby samé vyhodnotili, že keď sa spoja, vznikne nová kvalita. Minister upriamil pozornosť na svet, kde sa univerzity bežne spájajú alebo zlučujú do jednej. "Videli sme, že vďaka spojeniu viacerých škôl do jedného celku sa do priestoru škôl dostali stovky až tisíce firiem. Zrazu sa stalo, že synergia spojenia priniesla nových úspešných podnikateľov. Zrazu sú hráčmi nielen v tom akademickom, vysokoškolskom či vedecko-výskumnom prostredí, ale aj v tom komerčnom," vysvetlil Horecký.

Práve rôznorodosť vysokých škôl ponúkla zlúčením podľa jeho slov napríklad to, že sa školy medzi sebou dopĺňali. Koncom augusta ministerstvo školstva v rámci plánu obnovy vyhlásilo výzvu na podporu strategického rozvoja vysokých škôl, ktorej cieľom je podporiť spájanie vysokých škôl, budovanie integrovanej infraštruktúry, ako aj komplexnej modernizácie výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry.

"Partnerské vysoké školy, ktoré majú záujem spájať sily a zlúčiť sa či splynúť do jednej spoločnej inštitúcie, sa môžu uchádzať o prostriedky vo výške do 60 miliónov eur na jednu žiadosť. Na výzvu je celkovo alokovaných 120 miliónov eur bez DPH z plánu obnovy," uvádza sa na webe Plánu obnovy a odolnosti SR. Výzva umožňuje vysokým školám najmä obnoviť a modernizovať svoje budovy. Okrem toho aj kúpiť pozemky a nehnuteľnosti, alebo vybudovať nové spoločné priestory či vonkajšie areály.

UK a STU v Bratislave si spojenie do jednej univerzity teraz nevedia predstaviť

Univerzita Komenského v Bratislave ani Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave si momentálne nevedia predstaviť spojenie do jedného celku. Hovorca STU Juraj Rybanský uviedol, že spájanie s UK nie je pre STU aktuálna téma, diskutovalo sa o ňom pred dvoma rokmi, ale obe univerzity ho z viacerých dôvodov odmietli. "V krátkodobej perspektíve si takéto spojenie predstaviť nevieme," spresnila hovorkyňa UK Lenka Miller. Takýto projekt by podľa jej slov znamenal obrovské výdavky, začínajúc od rôznych auditov (od účtovných cez majetkové po personálne) cez aktualizácie a integráciu rôznych systémov IT až po vytvorenie nových koordinačných orgánov a pozícii.

"To všetko v čase, keď univerzity majú problémy so zabezpečením bazálneho chodu a sú nútené šetriť energie a prepúšťať zamestnancov," povedala hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity. Logiku potenciálneho spájania vidí STU skôr pri menších univerzitách bez dlhšej tradície, kde by zlúčenie mohlo mať kvalitatívny aj ekonomický efekt. "Navyše, berúc do úvahy sumu vyčlenenú na tento účel v pláne obnovy (pre všetky potenciálne spájania), ani tento argument nie je pre dve najväčšie univerzity na Slovensku nijako motivačný," povedal Rybanský. STU je s UK pripravená pokračovať v rokovaniach o ďalšej spolupráci v oblasti technického a administratívneho zabezpečenia spoločných aktivít univerzít, kde identifikovali širokú paletu možností. Podľa hovorcu ide o spoločné projektové aktivity pod spoločným projektovým útvarom, zjednotenie IT podpory akademických a ekonomických činností na oboch univerzitách a mnohé iné.

Podľa Miller ide o zaujímavú myšlienku, ale v súčasnej situácii nevedia identifikovať také benefity spájania, ktoré by dokázali legitimizovať investície takéhoto rádu. Spojenie UK a STU v Bratislave do jedného celku si vie predstaviť minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký. Ako uviedol, túto myšlienku školám však nevnucuje. Na podporu strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovania konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom ich spájania do väčších celkov, budovania integrovanej infraštruktúry, ako aj komplexnej modernizácie výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry, sú z plánu obnovy vyčlenené financie.