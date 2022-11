Prezidentka vysvetľuje svoje rozhodnutie vymenovať Plavčana: Nemala inú možnosť, vychutnal si ju aj Matovič!

Galéria fotiek (5) Čaputová vymenovala exministra Petra Plavčana do funkcie rektora.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

BRATISLAVA - Viacero fanúšikov a podporovateľov prezidentky Zuzany Čaputovej zostalo v pondelok v miernom šoku, keď sa dozvedeli, že hlava štátu formálne udelila funkciu rektora bývalému ministrovi školstva za SNS Petrovi Plavčanovi. Ten sa v minulosti dostal v ministerskom kresle do problémov a skončilo to až jeho demisiou. Čaputová preto dostala množstvo otázok, prečo k takému kroku pristúpila a sama ich jediným komentárom zodpovedala, no predtým si do nej kopol aj minister financií Igor Matovič (OĽaNO).