K výpovediam lekárov sa vyjadril aj Kollár: Hrozba odchodu z koalície! Dohodla zatiaľ nepadla, rokovania budú pokračovať

BRATISLAVA - Vláde ostávajú len dva týždne na to, aby vyriešila situáciu s výpoveďami, ktoré podalo celkovo vyše 2100 lekárov. V ich prípade hrozí, že k 1. decembru odídu zo slovenských nemocníc a nastane kolaps zdravotníctva. Už druhý deň sa na Úrade vlády rokuje, aby sa situácia vyriešila. Vládny kabinet však musí riešiť aj ďalší problém - vyhrážky predsedu parlamentu Borisa Kollára.

Rokovanie na Úrade vlády medzi lekármi a vládou trvalo vyše sedem hodín, odborári aj tak neodchádzajú s dohodou. Podľa lekárskeho odborového predáka Petra Visolajského sa však k nej blížia. Ako vysvetlil, ministerstvo financií im predostrelo návrh jednorázového, ešte vyššieho zvyšovania platov, ako nedávno schválil parlament, lekári ale požadujú postupné zvyšovanie, ako vyrokovali za Radičovej vlády v roku 2011. „Návrh od vlády nie celkom reflektuje to, aby skúsení lekári neodchádzali,“ povedal Visolajský po rokovaní. Ponuku od ministra financií Igora Matoviča však nechcel špecifikovať. Ako však dodal, vyjednávanie s vládnym kabinetom je konštruktívnejšie, ako doteraz.

Ďalšie rokovanie má byť v pondelok 21. novembra o 10.00 h. Odborári požadovali skorší termín, no predstavitelia vlády im nevyhoveli. Dôvodom má byť premiérova zahraničná cesta. Odborári by si želali rýchlejšie tempo pri hľadaní dohody. "V pondelok sa budeme rozprávať o dohode," doplnil. Potvrdil, že pred úradom vlády bude vo štvrtok 17. novembra protest.

VIDEO Na Úrade vlády pokračujú rokovania s Lekárskym odborovým zväzom

Na Úrade vlády sa krátko po 15. hodine zišli premiér Eduard Heger, ministri zdravotníctva a financií Vladimír Lengvarský a Igor Matovič (všetci za OĽaNO), ale aj lekárski odborári. Téma bola jasná - vyriešiť situáciu s výpoveďami tak, aby ku kolapsu zdravotníctva nedošlo. Ešte v pondelok poslal rezort zdravotníctva odborárom upravený návrh memoranda, v ktorom sa zaväzujú riešiť požiadavky lekárov. Tých je celkovo osem, medzi nimi aj zvýšenie platov zdravotníkov, či systémové zmeny. Začiatkom októbra malo podať hromadné výpovede vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc. Lekárski odborári výpovede vysvetlili nesúhlasom s aktuálnymi podmienkami v systéme.

Odborári sa s predstaviteľmi vlády stretli aj v utorok, pričom riešili rovnakú tému. Na stredajšom rokovaní sa dohodli z dôvodu, že im má ministerstvo financií predložiť prepočty, koľko peňazí vedia na ich požiadavky vyčleniť. Podľa šéfa LOZ Petra Visolajského bolo utorokové rokovanie konštruktívne, pričom prebrali nielen požiadavky, ale aj návrhy na riešenie. V návrhu memoranda, o ktorom rokuje vláda s odborármi, by sa štát zaviazal termínmi, do ktorých musí požiadavky lekárov splniť. Chcú napríklad zmeniť systém vzdelávania mladých lekárov, žiadajú nerušiť oddelenia v nemocniciach, ale aj to, aby mali nemocnice zabezpečené adekvátne platby od poisťovní.

Archívne VIDEO Rokovanie vlády s lekárskymi odborármi je na konci: Pokračovať budú v stredu, Visolajský hovorí o viacerých pozitívnych momentoch

Obavy pacientov

Pacienti sa však situácie, ktorá hrozí po 1. decembri, začínajú obávať. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vyzvala predstaviteľov vlády a lekárskych odborárov, aby urobili maximum pre dosiahnutie dohody. "Aktuálna situácia stupňuje obavy ľudí z toho, že sa o nich od decembra 2022 v nemocniciach nebude mať kto postarať, o čom svedčí aj mimoriadny nápor volajúcich poistencov do call centra VšZP," skonštatovala manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová. Dlhotrvajúce rokovania podľa poisťovne prinášajú strach či neistotu a ohrozujú fyzický aj psychický stav pacientov. "VšZP je presvedčená o tom, že so zdravím ľudí sa nesmie hazardovať a pacient musí byť vždy nad všetky ostatné záujmy," dodala.

Koaličná kríza

Vláda však rieši aj ďalší problém v súvislosti s výpoveďami lekárov. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) sa totiž začal vyhrážať tým, že ak vláda nevyrieši situáciu s výpoveďami lekárov, odchádza z koalície. Informoval o tom Denník N. "Áno, povedal som, že nebudem sedieť vo vláde, ktorá nezvládne urovnať tento problém a nezabezpečí zdravotnú starostlivosť našim občanom,“ povedal predseda hnutia Sme rodina.